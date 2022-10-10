В Кремле ответили на предложение Эрдогана по переговорам с Западом

10 октября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, Россия не получала сигналов по поводу переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, не получали сигналов. Никакой конкретики на этот счет нет. Нужно понять целеполагание такой встречи. Для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи. Только потом уже принимать решения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о переговорах России и Запада на территории Турции. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России». После этого Эрдоган предложил России провести переговоры сразу с Западом.

Россия не исключает обсуждения на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, не получали сигналов. Никакой конкретики на этот счет нет. Нужно понять целеполагание такой встречи. Для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи. Только потом уже принимать решения», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о переговорах России и Запада на территории Турции. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган заявил, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября Эрдоган утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России». После этого Эрдоган предложил России провести переговоры сразу с Западом.