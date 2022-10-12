Figaro: жители Крыма не дадут ВСУ присоединить полуостров к Украине

12 октября 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Европейские страны, призывающие Киев отобрать Крым у России, оторвались от реальности, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Крыма будут защищаться от украинской армии в случае, если Киев попытается вернуть полуостров силой. Об этом заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. «Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — написал Жирар. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Украина по-прежнему отказывается признавать полуостров территорией РФ. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». По мнению депутата бундестага Сары Вагенкнехт, цель Зеленского вернуть Крым нереалистична, так как Россия десятилетиями держала свой Черноморский флот в Крыму. Первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс, в свою очередь, заявлял, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крыма. Он также обещал помочь новым регионам с политической интеграцией с Россией. пишет RT.

Жители Крыма будут защищаться от украинской армии в случае, если Киев попытается вернуть полуостров силой. Об этом заявил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. «Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — написал Жирар. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Украина по-прежнему отказывается признавать полуостров территорией РФ. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». По мнению депутата бундестага Сары Вагенкнехт, цель Зеленского вернуть Крым нереалистична, так как Россия десятилетиями держала свой Черноморский флот в Крыму. Первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс, в свою очередь, заявлял, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крыма. Он также обещал помочь новым регионам с политической интеграцией с Россией. пишет RT.