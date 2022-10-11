Глава Екатеринбурга ответил миллиардеру, обвинившему мэрию в срыве ремонта у резиденции Куйвашева. Фото

Подрядчик, проваливший ремонт у резиденции Куйвашева, отделается штрафом

12 октября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

По ремонтам в центре города люди судят о дееспособности власти, отметил Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава компании «Атомстройкомплекс», миллиардер Валерий Ананьев, обвинивший мэрию в срыве сроков дорожного ремонта у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, прав, но лишь отчасти. Об этом URA.RU по итогам осмотра объекта сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя заявление бизнесмена. По большому контракту от марта 2022-го, ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева «Атомстройкомплекс» должен был завершить к 1 сентября. При этом власти просили уложить гранитную плитку к Дню города (20 августа). Но все сроки сорвались: участок сдали только в третьей декаде сентября, то есть почти на месяц позже, создав неудобства десяткам тысяч пешеходов. Объясняя URA.RU причины провала, Ананьев 7 октября возложил ответственность на мэрию: чиновники, по его словам, долго не могли определиться, ремонтировать ли тротуар, и гранитную плитку пришлось заказывать с опозданием. Новость по теме Миллиардер обвинил мэрию Екатеринбурга в провале ремонта у резиденции Куйвашева. Видео «Мы сегодня прошлись по очень красивому объекту. Понятно, что сроки — совсем немного — подрядной организацией нарушены. Будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями контракта. Здесь я не сомневаюсь. Но объект завершен. Да, на любой стройке бывают задержки. И поставка материалов… Все-таки гранит надо заказать и получить. В чем-то правота Валерия Михайловича [Ананьева] есть, но где-то есть и нерасторопность подрядной организации», — отметил Орлов. На вопрос, будет ли наказан за провал ремонта кто-то из его подчиненных, Орлов ответил уклончиво. «Как вы заметили, у нас поменялся руководитель службы заказчика (имеется в виду МКУ „Городское благоустройство“ — прим. URA.RU). И вообще люди меняются в коллективе. Это наша внутренняя такая кухня, естественно, мы выводы делаем, кто как работает», — сказал мэр. Ремонт у дома Севастьянова и Главпочтамта завершили на месяц позже, чем должны были Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава компании «Атомстройкомплекс», миллиардер Валерий Ананьев, обвинивший мэрию в срыве сроков дорожного ремонта у резиденции губернатора Евгения Куйвашева, прав, но лишь отчасти. Об этом URA.RU по итогам осмотра объекта сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя заявление бизнесмена. По большому контракту от марта 2022-го, ремонт тротуара от дома Севастьянова до ул. Толмачева «Атомстройкомплекс» должен был завершить к 1 сентября. При этом власти просили уложить гранитную плитку к Дню города (20 августа). Но все сроки сорвались: участок сдали только в третьей декаде сентября, то есть почти на месяц позже, создав неудобства десяткам тысяч пешеходов. Объясняя URA.RU причины провала, Ананьев 7 октября возложил ответственность на мэрию: чиновники, по его словам, долго не могли определиться, ремонтировать ли тротуар, и гранитную плитку пришлось заказывать с опозданием. «Мы сегодня прошлись по очень красивому объекту. Понятно, что сроки — совсем немного — подрядной организацией нарушены. Будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями контракта. Здесь я не сомневаюсь. Но объект завершен. Да, на любой стройке бывают задержки. И поставка материалов… Все-таки гранит надо заказать и получить. В чем-то правота Валерия Михайловича [Ананьева] есть, но где-то есть и нерасторопность подрядной организации», — отметил Орлов. На вопрос, будет ли наказан за провал ремонта кто-то из его подчиненных, Орлов ответил уклончиво. «Как вы заметили, у нас поменялся руководитель службы заказчика (имеется в виду МКУ „Городское благоустройство“ — прим. URA.RU). И вообще люди меняются в коллективе. Это наша внутренняя такая кухня, естественно, мы выводы делаем, кто как работает», — сказал мэр.