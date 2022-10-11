Главный депутат челябинского муниципалитета отправляется на фронт. Видео

Депутат Челябинской области Ананьев отправится на фронт добровольцем

12 октября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Председатель Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области Эдуард Ананьев готовится к отправке на фронт. Как он сообщил URA.RU, им уже написано заявление в военкомате, и получена повестка. «Как я мог не прийти к такому решению [мобилизоваться]? Родина просит, родина зовет. Я патриот своей страны. Я думал еще в 2014 году пойти, но тогда не было возможности, и было непонятно куда обращаться для записи», — сообщил URA.RU Ананьев. По словам председателя, он не собирается складывать с себя полномочий. На время проведения СВО его деятельность будет приостановлена, а функции будет выполнять его заместитель. Однако, решать данный вопрос на законодательном уровне будут в областном правительстве. О том, что из Челябинской области на фронт отправится целый ряд депутатов разных уровней, на совещании с главами 12 октября сообщил губернатор Алексей Текслер. На прошлой неделе депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков сообщил, что уже получил повестку, и отправился на боевое слаживание в Ростовскую область. Спустя четыре дня подготовки, 11 октября, он с группой других мобилизованных отправился за «ленту». Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, предполагает призыв из запаса около 300 тысяч военнообязанных граждан. При этом обозначены категории, которые не попадают под призыв. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не входят в такие категории. Никакой депутатской брони у них нет.