Чиновник из ЯНАО успокоила родителей школьников

В гордуме Салехарда не нашли проблем с освещением у 6 школы, на которую жаловались родители

Депутат думы Салехарда выехала к городской школе с проверкой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Татьяна Соловьева сообщила, что совместно с сотрудниками администрации выехала к школе №6 для осмотра. Проверка связана, с обращением родителей младшеклассников из-за того, что дети вынуждены возвращаться после второй смены в кромешной темноте. Она уверяет родителей, что по поводу освещения территории школы в вечернее время можно не переживать. Об этом говорится в сообщении на официальном telegram-канале администрации Салехарда.

«Вместе с представителями городских служб выехали к школе №6, все внимательно осмотрели. Первое и главное — вся территория учебного учреждения и прилегающие улицы освещены, на этот счет родители могут не переживать. Строительные работы ведутся только на одном участке улицы Чкалова, остальная часть улицы очищена и безопасна для пешеходов», — рассказала Татьяна Соловьева.

Депутат попросила родителей запастись терпением. Ремонтные работы связаны с прокладкой центральной канализационной системы, которой в этом районе города не было, а местные жители обращали внимание властей на эту ситуацию. Плановый срок окончания строительных работ — 25 октября. После завершения ремонтных работ общественный транспорт снова сможет останавливаться возле школы.

Ранее URA.RU сообщало, что родители младшеклассников опубликовали в соцсети пост с обращением к властям города. Они обеспокоены тем, что дети возвращаются домой в кромешной темноте после второй смены. Это связано с тем, что из-за ремонта дороги единственный автобус изменил маршрут и не останавливается возле школы.