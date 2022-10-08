Ж/д перевозчик сообщил, когда в Пермь прибудет поезд из Крыма

Пассажиры поезда «Симферополь — Пермь» будут отправлены из Феодосии утром 9 октября

09 октября 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Отмененный из-за ЧП поезд из Крыма прибудет в Пермь 12 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс сообщил, что поезд «Таврия» прибудет в Пермь 12 октября в 14:40. Ранее состав «Симферополь — Пермь» был отменен из-за взрыва на Крымском мосту и перенаправлен в Феодосию. «Симферополь — Пермь отправлением 8-го октября в 02.10 по Москве был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Пассажиры поезда будут отправлены из Феодосии 9 октября в 11.00, поезд прибудет в Пермь 12.10.22 в 14.40», — указано в официальном telegram-канале ж/д перевозчика. Пассажирский поезд «Симферополь — Пермь» следует через Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и Екатеринбург. Ранее URA.RU сообщало, что также из-за взрыва на Крымском мосту были задержаны несколько поездов, следующих в Крым из разных городов страны и выезжающих из него. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября, часть автодороги оказалась разрушена и движение всех видов транспорта было приостановлено. Местные власти заверили, что оперативно устранят повреждения. Ранее вице-премьер РФ Марат Хунсуллин отчитался о восстановлении освещения на мосту, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой. Он также заявил, что обследование повреждений завершится в течение суток.

Железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс сообщил, что поезд «Таврия» прибудет в Пермь 12 октября в 14:40. Ранее состав «Симферополь — Пермь» был отменен из-за взрыва на Крымском мосту и перенаправлен в Феодосию. «Симферополь — Пермь отправлением 8-го октября в 02.10 по Москве был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Пассажиры поезда будут отправлены из Феодосии 9 октября в 11.00, поезд прибудет в Пермь 12.10.22 в 14.40», — указано в официальном telegram-канале ж/д перевозчика. Пассажирский поезд «Симферополь — Пермь» следует через Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и Екатеринбург. Ранее URA.RU сообщало, что также из-за взрыва на Крымском мосту были задержаны несколько поездов, следующих в Крым из разных городов страны и выезжающих из него. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября, часть автодороги оказалась разрушена и движение всех видов транспорта было приостановлено. Местные власти заверили, что оперативно устранят повреждения. Ранее вице-премьер РФ Марат Хунсуллин отчитался о восстановлении освещения на мосту, чтобы работы по его ремонту могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной нагрузкой. Он также заявил, что обследование повреждений завершится в течение суток.