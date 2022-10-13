В Тюмени мобилизованные отправляют собранные вещи и амуницию обратно домой

13 октября 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Тюменские мобилизованные обеспечены всем необходимым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюмени мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым. Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прилетел сюда из города Муравленко. Кормят нас хорошо. Учимся разминированию противопехотных и противотанковых мин, как их расставлять, круговой обороне. Сегодня делаем окопы, изучаем расположение: где должны быть пулеметчик и его помощник, гранатометчик и его помощник, где и сколько копать. То, что мы с женой купили при подготовке к получению повестки, я отправил обратно домой, поскольку здесь выдали все необходимое: берцы, удобные тактические ботинки, теплую одежду», — сообщил военный в беседе с URA.RU. Он сказал, что настроение у него боевое. Он готов служить родине. И хотя при прохождении срочной службы в горячих точках мобилизованный не бывал, страха перед будущим не испытывает. Ранее URA.RU писало о торжественной отправке бойцов, которая состоялась на Центральной площади в понедельник. В тот же день спецбатальон «Ермак» убыл из Тюменской области.

В Тюмени мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым. Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прилетел сюда из города Муравленко. Кормят нас хорошо. Учимся разминированию противопехотных и противотанковых мин, как их расставлять, круговой обороне. Сегодня делаем окопы, изучаем расположение: где должны быть пулеметчик и его помощник, гранатометчик и его помощник, где и сколько копать. То, что мы с женой купили при подготовке к получению повестки, я отправил обратно домой, поскольку здесь выдали все необходимое: берцы, удобные тактические ботинки, теплую одежду», — сообщил военный в беседе с URA.RU. Он сказал, что настроение у него боевое. Он готов служить родине. И хотя при прохождении срочной службы в горячих точках мобилизованный не бывал, страха перед будущим не испытывает. Ранее URA.RU писало о торжественной отправке бойцов, которая состоялась на Центральной площади в понедельник. В тот же день спецбатальон «Ермак» убыл из Тюменской области.