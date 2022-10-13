В Тюмени мобилизованные отправляют собранные вещи и амуницию обратно домой

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Тюменские мобилизованные обеспечены всем необходимым Фото:
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Мобилизация в России

В Тюмени мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым. Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я прилетел сюда из города Муравленко. Кормят нас хорошо. Учимся разминированию противопехотных и противотанковых мин, как их расставлять, круговой обороне. Сегодня делаем окопы, изучаем расположение: где должны быть пулеметчик и его помощник, гранатометчик и его помощник, где и сколько копать. То, что мы с женой купили при подготовке к получению повестки, я отправил обратно домой, поскольку здесь выдали все необходимое: берцы, удобные тактические ботинки, теплую одежду», — сообщил военный в беседе с URA.RU.

Он сказал, что настроение у него боевое. Он готов служить родине. И хотя при прохождении срочной службы в горячих точках мобилизованный не бывал, страха перед будущим не испытывает.

Ранее URA.RU писало о торжественной отправке бойцов, которая состоялась на Центральной площади в понедельник. В тот же день спецбатальон «Ермак» убыл из Тюменской области.

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В Тюмени мобилизованным не понадобились заранее купленные вещи и амуниция. Министерство обороны снабдило их всем необходимым. Об этом один из бойцов рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прилетел сюда из города Муравленко. Кормят нас хорошо. Учимся разминированию противопехотных и противотанковых мин, как их расставлять, круговой обороне. Сегодня делаем окопы, изучаем расположение: где должны быть пулеметчик и его помощник, гранатометчик и его помощник, где и сколько копать. То, что мы с женой купили при подготовке к получению повестки, я отправил обратно домой, поскольку здесь выдали все необходимое: берцы, удобные тактические ботинки, теплую одежду», — сообщил военный в беседе с URA.RU. Он сказал, что настроение у него боевое. Он готов служить родине. И хотя при прохождении срочной службы в горячих точках мобилизованный не бывал, страха перед будущим не испытывает. Ранее URA.RU писало о торжественной отправке бойцов, которая состоялась на Центральной площади в понедельник. В тот же день спецбатальон «Ермак» убыл из Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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