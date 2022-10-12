Курганские власти объяснили, почему в области нет частной пожарной охраны

В Курганской области отсутствует нормативная база для создания частной пожарной охраны

13 октября 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Частные пожарные бригады в Кургане появятся лишь после введения соответствующих нормативов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области отсутствуют бригады частной пожарной охраны, потому что нет соответствующей нормативной базы. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и природных ресурсов Олег Поршаков на заседании комитета по экономической политике курганской облдумы. «Властям необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу. После приведения в соответствие, примем решение о создании (такой охраны) при наличии соответствующих заявок», — объяснил чиновник. Заявок от желающих создать частную пожарную охрану пока не поступало. При этом власти настроены оптимистично и полагают, что подобные желающие появятся. В качестве обоснования своей позиции они ссылаются на опыт других регионов, где уже образованы частные пожарные бригады. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сократилось количество пожарных постов. Представители власти объяснили это происходящей муниципальной реформой.

В Курганской области отсутствуют бригады частной пожарной охраны, потому что нет соответствующей нормативной базы. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и природных ресурсов Олег Поршаков на заседании комитета по экономической политике курганской облдумы. «Властям необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу. После приведения в соответствие, примем решение о создании (такой охраны) при наличии соответствующих заявок», — объяснил чиновник. Заявок от желающих создать частную пожарную охрану пока не поступало. При этом власти настроены оптимистично и полагают, что подобные желающие появятся. В качестве обоснования своей позиции они ссылаются на опыт других регионов, где уже образованы частные пожарные бригады. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сократилось количество пожарных постов. Представители власти объяснили это происходящей муниципальной реформой.