12 октября 2022

Курганские власти объяснили, почему в области нет частной пожарной охраны

В Курганской области отсутствует нормативная база для создания частной пожарной охраны
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
Частные пожарные бригады в Кургане появятся лишь после введения соответствующих нормативов Фото:

В Курганской области отсутствуют бригады частной пожарной охраны, потому что нет соответствующей нормативной базы. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и природных ресурсов Олег Поршаков на заседании комитета по экономической политике курганской облдумы.

«Властям необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу. После приведения в соответствие, примем решение о создании (такой охраны) при наличии соответствующих заявок», — объяснил чиновник. Заявок от желающих создать частную пожарную охрану пока не поступало.

При этом власти настроены оптимистично и полагают, что подобные желающие появятся. В качестве обоснования своей позиции они ссылаются на опыт других регионов, где уже образованы частные пожарные бригады.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сократилось количество пожарных постов. Представители власти объяснили это происходящей муниципальной реформой.

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В Курганской области отсутствуют бригады частной пожарной охраны, потому что нет соответствующей нормативной базы. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты и природных ресурсов Олег Поршаков на заседании комитета по экономической политике курганской облдумы. «Властям необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу. После приведения в соответствие, примем решение о создании (такой охраны) при наличии соответствующих заявок», — объяснил чиновник. Заявок от желающих создать частную пожарную охрану пока не поступало. При этом власти настроены оптимистично и полагают, что подобные желающие появятся. В качестве обоснования своей позиции они ссылаются на опыт других регионов, где уже образованы частные пожарные бригады. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сократилось количество пожарных постов. Представители власти объяснили это происходящей муниципальной реформой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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