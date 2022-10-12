Свердловские коммунисты предложили сумму, которую нужно выплатить мобилизованным

Свердловские коммунисты предложили выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей

13 октября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Депутат Ивачев считает, что стоит поторопиться с принятием документов по выплатам мобилизованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ предложили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выплачивать мобилизованным и их семьям по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев. «Сегодня депутаты свердловского заксобрания от КПРФ обратились к губернатору с предложением срочно принять решение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, в том числе и единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей», — заявил Ивачев. Также коммунисты предлагают компенсировать расходы на оплату жилья, коммунальные услуги и детские сады, ввести льготное питание для детей мобилизованных. По словам депутата, соответствующий законопроект написан, и коммунисты готовы внести его на рассмотрение областного парламента. Также он подчеркнул, что в Свердловской области до сих пор нет нормативно-правового акта о дополнительной поддержке мобилизованных, а этот вопрос особенно волнует свердловчан. «Надеемся на оперативный ответ главы региона и скорейшее проведение рабочего совещания, где будет обсуждаться инициатива фракции КПРФ», — подчеркнул Ивачев. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал выплаты для мобилизованных свердловчан. По его словам, свердловское правительство обсуждает варианты материальной поддержки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. В настоящее время материальная поддержка мобилизованных и их семей осуществляется на Ямале, в ХМАО, Челябинской области — там распорядились произвести выплаты семьям мобилизованных — по 20 тысяч рублей на ребенка. В Курганской области мужчины, заключившие контракт с ВС РФ, будут получать дополнительно по 120 тысяч в месяц, кроме того, единовременные выплаты придут семьям мобилизованных. Материальная помощь была направлена россиянам после того, как 21 сентября в России началась частичная мобилизация.

Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ предложили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву выплачивать мобилизованным и их семьям по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии КПРФ Александр Ивачев. «Сегодня депутаты свердловского заксобрания от КПРФ обратились к губернатору с предложением срочно принять решение о дополнительных мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, в том числе и единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей», — заявил Ивачев. Также коммунисты предлагают компенсировать расходы на оплату жилья, коммунальные услуги и детские сады, ввести льготное питание для детей мобилизованных. По словам депутата, соответствующий законопроект написан, и коммунисты готовы внести его на рассмотрение областного парламента. Также он подчеркнул, что в Свердловской области до сих пор нет нормативно-правового акта о дополнительной поддержке мобилизованных, а этот вопрос особенно волнует свердловчан. «Надеемся на оперативный ответ главы региона и скорейшее проведение рабочего совещания, где будет обсуждаться инициатива фракции КПРФ», — подчеркнул Ивачев. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал выплаты для мобилизованных свердловчан. По его словам, свердловское правительство обсуждает варианты материальной поддержки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. В настоящее время материальная поддержка мобилизованных и их семей осуществляется на Ямале, в ХМАО, Челябинской области — там распорядились произвести выплаты семьям мобилизованных — по 20 тысяч рублей на ребенка. В Курганской области мужчины, заключившие контракт с ВС РФ, будут получать дополнительно по 120 тысяч в месяц, кроме того, единовременные выплаты придут семьям мобилизованных. Материальная помощь была направлена россиянам после того, как 21 сентября в России началась частичная мобилизация.