Мэр Екатеринбурга анонсировал выплаты для мобилизованных свердловчан. Видео

07 октября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, решения еще не оформлены на бумаге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Свердловское правительство обсуждает варианты материальной поддержки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU. Как ранее писало агентство, ряд российских регионов уже объявил о выплатах мобилизованным или их семьям. Если обращаться к примерам из УрФО, глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал всем призванным единоразово по 300 тысяч рублей, глава ХМАО Наталья Комарова — по 250 тысяч. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился произвести выплаты семьям мобилизованных — по 20 тысяч рублей на ребенка, а его коллега из Курганской области Вадим Шумков придумал целую схему. Мужчины, заключившие контракт с ВС РФ будут получать дополнительно по 120 тысяч в месяц, кроме того, единовременные выплаты придут семьям мобилизованных (их размер пока не раскрывается). «Будет ли что-то подобное у нас, в Свердловской области?» — поинтересовался корреспондент у Орлова. Ведь мэр участвует в совещаниях по теме. «Обсуждается. Но [официальных] решений такого рода пока не было. В любом случае субъект не останется в стороне», — сказал Орлов. Каких-либо отдельных мер поддержки для мобилизованных из Екатеринбурга ждать не стоит: у муниципалитета нет таких полномочий, уточнил градоначальник. Сегодня мэрия, как и анонсировало URA.RU, запустила волонтерский центр, куда семьи мобилизованных могут обратиться за поддержкой (круг вопросов при этом не ограничен). Номера телефонов: 8 (343) 2-290-400 и 8-800-101-51-62 (горячая линия). Время работы центра — каждый день с 9:00 до 18:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловское правительство обсуждает варианты материальной поддержки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU. Как ранее писало агентство, ряд российских регионов уже объявил о выплатах мобилизованным или их семьям. Если обращаться к примерам из УрФО, глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал всем призванным единоразово по 300 тысяч рублей, глава ХМАО Наталья Комарова — по 250 тысяч. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился произвести выплаты семьям мобилизованных — по 20 тысяч рублей на ребенка, а его коллега из Курганской области Вадим Шумков придумал целую схему. Мужчины, заключившие контракт с ВС РФ будут получать дополнительно по 120 тысяч в месяц, кроме того, единовременные выплаты придут семьям мобилизованных (их размер пока не раскрывается). «Будет ли что-то подобное у нас, в Свердловской области?» — поинтересовался корреспондент у Орлова. Ведь мэр участвует в совещаниях по теме. «Обсуждается. Но [официальных] решений такого рода пока не было. В любом случае субъект не останется в стороне», — сказал Орлов. Каких-либо отдельных мер поддержки для мобилизованных из Екатеринбурга ждать не стоит: у муниципалитета нет таких полномочий, уточнил градоначальник. Сегодня мэрия, как и анонсировало URA.RU, запустила волонтерский центр, куда семьи мобилизованных могут обратиться за поддержкой (круг вопросов при этом не ограничен). Номера телефонов: 8 (343) 2-290-400 и 8-800-101-51-62 (горячая линия). Время работы центра — каждый день с 9:00 до 18:00.