Свердловское правительство обсуждает варианты материальной поддержки мужчин, попавших под частичную мобилизацию. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU.
Как ранее писало агентство, ряд российских регионов уже объявил о выплатах мобилизованным или их семьям. Если обращаться к примерам из УрФО, глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал всем призванным единоразово по 300 тысяч рублей, глава ХМАО Наталья Комарова — по 250 тысяч. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился произвести выплаты семьям мобилизованных — по 20 тысяч рублей на ребенка, а его коллега из Курганской области Вадим Шумков придумал целую схему. Мужчины, заключившие контракт с ВС РФ будут получать дополнительно по 120 тысяч в месяц, кроме того, единовременные выплаты придут семьям мобилизованных (их размер пока не раскрывается).
«Будет ли что-то подобное у нас, в Свердловской области?» — поинтересовался корреспондент у Орлова. Ведь мэр участвует в совещаниях по теме.
«Обсуждается. Но [официальных] решений такого рода пока не было. В любом случае субъект не останется в стороне», — сказал Орлов. Каких-либо отдельных мер поддержки для мобилизованных из Екатеринбурга ждать не стоит: у муниципалитета нет таких полномочий, уточнил градоначальник.
Сегодня мэрия, как и анонсировало URA.RU, запустила волонтерский центр, куда семьи мобилизованных могут обратиться за поддержкой (круг вопросов при этом не ограничен). Номера телефонов: 8 (343) 2-290-400 и 8-800-101-51-62 (горячая линия). Время работы центра — каждый день с 9:00 до 18:00.
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