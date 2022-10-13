В бизнесе Сергея Студенникова произошли изменения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое», челябинский миллиардер Сергей Студенников стал одним учредителем ООО «Альфа Владимир» вместе со своей супругой Еленой Соболевой и партнерами по бизнесу. Кипрская офшорная компания «Меркурий Ритейл Груп Пиэлси» вышла из состава учредителей, следует их данных СБИС.

Изменения в ЕГРЮЛ датируются 13 октября. С этого момента Студенникову принадлежит 45% компании, Соболевой — 4%. Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, владевшими сетями «Бристоль» и «Дикси» до слияния с «Красным & Белым», отошло 37% и 8% соответственно.

В январе 2019 года сеть «Красное & Белое» объявила о слиянии с сетями «Бристоль» и «Дикси» Кесаева и Кациева. По официальной информации пресс-центра «К&Б» по итогам закрытой в сентябре того же года сделки в России появился третий по обороту ритейлер после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита». «Красное & Белое», «Бристоль» (компания «Альбион 2002») и «Дикси» вошли в объединенную группу «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», позднее переименованную в «Меркурий Ритейл Груп Лимитед». Объединенная компания была зарегистрирована на Кипре. Кесаев и Кациев получили 51% акций, Студенников — 49%.

Осенью 2022 года сеть «Красное и Белое», сообщили URA.RU в пресс-службе компании, довела количество своих магазинов в России до 12 тысяч. Первый магазин «Красное & Белое» открылся 11 августа 2006 года в Копейске Челябинской области. Сейчас основатель сети Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов.

Выручка ООО «Альфа Владимир» оценивается почти в 40 млн рублей, стоимость бизнеса — в 5 млрд рублей Скрин: сайт СБИС

После ухода кипрской Mercury Retail Holding PLC Сергей Студенников стал соучредителем компании с долей в 45% Скрин: сайт СБИС