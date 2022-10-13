Из учебного центра в Елани комиссовали 700 мобилизованных

14 октября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Многих свердловских мобилизованных отправили домой из-за проблем со здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из свердловского учебного центра в Елани домой отправили 700 мобилизованных. Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов в своем telegram-канале. «Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов», — написал Иванов. По его словам, он посетил медицинскую роту, где ему сообщили, что за последние две недели домой отправили 400 человек, у которых обнаружены проблемы со здоровьем, еще 300 мужчин оказались неправомерно мобилизованы. Иванов возмутился, что военные в Елани на деле выполняют работу, которую обязаны делать военкомы. «По идее, вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого — нет, должна быть в военкоматах. Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть — дают сутки, чтобы принести справки», — сообщил депутат и добавил, что будет разбираться в ситуации. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные мужчины. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что частично мобилизованные покупали водку и пиво.

Из свердловского учебного центра в Елани домой отправили 700 мобилизованных. Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов в своем telegram-канале. «Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов», — написал Иванов. По его словам, он посетил медицинскую роту, где ему сообщили, что за последние две недели домой отправили 400 человек, у которых обнаружены проблемы со здоровьем, еще 300 мужчин оказались неправомерно мобилизованы. Иванов возмутился, что военные в Елани на деле выполняют работу, которую обязаны делать военкомы. «По идее, вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого — нет, должна быть в военкоматах. Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть — дают сутки, чтобы принести справки», — сообщил депутат и добавил, что будет разбираться в ситуации. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные мужчины. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что частично мобилизованные покупали водку и пиво.