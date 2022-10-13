Курганские военные историки отправят вещи артиллерийской бригаде в зону СВО

Военно-исторический клуб «Штандартъ» из Шадринска Курганской области организовал адресный сбор средств для покупки необходимых вещей военным, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте».
«В настоящий момент мы решили сосредоточиться на помощи конкретной воинской части, находящейся в зоне специальной военной операции. Это ремонтная служба артиллерийской бригады, номер которой по понятным причинам мы обнародовать не можем», — указано в посте. В связи с этим организация объявила сбор средств для покупки необходимых вещей и оборудования по просьбе военнослужащих.
Денежные средства и любую другую помощь организаторы принимают в Шадринске по адресу: ул. К.Либкнехта, 18 (магазин). Также на вопросы о сборах отвечает один из организаторов Анатолий Педошенко.
По словам организаторов, за последние две недели сбора помощи в адрес мобилизованных земляков им удалось собрать 70 спальных мешков, 18 комплектов термобелья, теплые носки и перчатки. Также в наличии у организации есть 60 комплектов термобелья, которые будут раздавать мобилизованным с 15 октября.
До этого URA.RU писало, что жены мобилизованных из Шумихи пожаловались, что их мужьям в Елани не доходила гуманитарная помощь. В ответ на обращения женщин власти округа заверили, что вся гуманитарка дойдет до призывников, а сотрудники администрации лично сопроводят груз до военной части.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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