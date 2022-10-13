Концерты Глеба Самойлова, «Вороваек» и Елки отменили в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отменяют ряд концертов, среди них выступления Глеба Самойлова, певицы Елки и группы «Воровайки». Соответствующая информация появилась на сайте курганской филармонии, где должны были пройти концерты артистов. По словам музыкантов, отмена мероприятий произошла со стороны организаторов площадки.

«В октябре в курганской филармонии отменены 8 концертов, в том числе: балеты „Лебединое озеро“ и „Щелкунчик“, музыкальный спектакль „Буратино“, а также выступление группы „Глеб Самойлоff & the Matrixx“ и исполнительницы Елки», — указано на сайте. Также в декабре отменили концерт группы «Воровайки».

Администратор группы «Глеб Самойлоff & the Matrixx» Ольга Шпенева в разговоре с URA.RU сообщила, что группа не в курсе про отмену концерта, запланированного на 18 октября в Кургане, и попросила обратиться к организатору площадки — курганской филармонии. По словам концертного директора группы «Воровайки», выступление, назначенное на 5 декабря, отменили со стороны филармонии из-за постановления регионального правительства. «В других городах такого постановления нет, видимо, это какой-то местный документ или устное распоряжение. Сейчас попробуем перенести концерт в Кургане на другую площадку».

Корреспондент URA.RU также написал PR-директору исполнительницы Елки. На момент публикации ответ не поступил.

В разговоре с URA.RU в приемной директора курганской филармонии сообщили, что руководителя сейчас нет на рабочем месте, в филармонии идет концерт, поэтому предоставить оперативный комментарий они не могут. Редакция направила официальный запрос в организацию, а также в правительство Курганской области, ответы пока не поступили.

В Кургане отменили два балета и музыкальный спектакль «Буратино» сайт курганской филармонии

Также отменили выступления Глеба Самойлова и рок-шоу Concord Orchestra сайт курганской филармонии

Под отмену попала и певицы Елка сайт курганской филармонии

Группа «Воровайки» сейчас ищет новую площадку в Кургане для переноса концерта сайт курганской филармонии