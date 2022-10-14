Юрист раскрыла, как отсрочить оплату счетов за ЖКУ

Юрист Юнисова: россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за ЖКУ

15 октября 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Юнисова: при проблеме с деньгами можно оформить отсрочку платежей за ЖКУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), обратившись к управляющей компании или же к органам по трудоустройству. О том, какие шаги предпринять для того, чтобы какое-то время не платить за ЖКУ, рассказала юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Евгения Юнисова. «Что касается временной утраты трудоспособности, заработка и так далее, то это предмет для договоренности с управляющей организацией. Лучше подтвердить свои слова справкой. Если речь идет о длительной утрате работы, то за справкой можно обратиться в органы по трудоустройству. Там же на определенных условиях могут назначить пособие, которое поддержит человека в этот трудный период. После нужно написать заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги», — посоветовала эксперт, передает радио Sputnik. Далее, если удастся договориться с управляющей организацией об отсрочке платежей за ЖКУ, нужно будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем (сразу или постепенно). Ранее говорилось о том, что мобилизованным и добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, хотят списать долги за ЖКУ. Кроме того, Минприроды и Российским экологическим оператором (РЭО) было придумано изменить тариф за вывоз мусора, чтобы немного снизить стоимость ЖКУ.

Россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), обратившись к управляющей компании или же к органам по трудоустройству. О том, какие шаги предпринять для того, чтобы какое-то время не платить за ЖКУ, рассказала юрист, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Евгения Юнисова. «Что касается временной утраты трудоспособности, заработка и так далее, то это предмет для договоренности с управляющей организацией. Лучше подтвердить свои слова справкой. Если речь идет о длительной утрате работы, то за справкой можно обратиться в органы по трудоустройству. Там же на определенных условиях могут назначить пособие, которое поддержит человека в этот трудный период. После нужно написать заявление в управляющую организацию об отсрочке или рассрочке платежей за жилищно-коммунальные услуги», — посоветовала эксперт, передает радио Sputnik. Далее, если удастся договориться с управляющей организацией об отсрочке платежей за ЖКУ, нужно будет написать обязательство о погашении задолженности в будущем (сразу или постепенно). Ранее говорилось о том, что мобилизованным и добровольцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, хотят списать долги за ЖКУ. Кроме того, Минприроды и Российским экологическим оператором (РЭО) было придумано изменить тариф за вывоз мусора, чтобы немного снизить стоимость ЖКУ.