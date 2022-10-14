Yahoo: у США нет шансов перед российским оружием Судного дня «Посейдоном»

15 октября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Цунами от взрыва «Посейдона» уничтожит Нью-Йорк Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ У США нет шансов перед российским «оружием Судного дня» — ядерной торпедой «Посейдон». Такую оценку дает издание Yahoo News Japan. По словам обозревателей, взрыв суперторпеды способен создать цунами, мощности которого хватит для уничтожения Нью-Йорка. «Насколько ужасно цунами высотой 500 метров? Если бы Нью-Йорк стал мишенью, цунами обрушилось бы на город значительно выше размера его зданий. Высота Статуи Свободы составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра», — приводит сравнение автор. Торпеда «Посейдон», по словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью. У США в свою очередь нет оружия, способного потягаться с «Посейдоном», и поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу, утверждается в материале. Эксперт по возникающим угрозам Брент Иствуд ранее предупреждал, что ни одна страна не в состоянии защититься от «Посейдона». По его словам, это даст России большое преимущество, когда торпеда встанет на вооружение. В начале октября НАТО предупредил союзников о возможном пуске РФ ядерной суперторпеды. При этом, как отмечала итальянская газета La Repubblica, спутники США с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными. Потенциальное использование торпеды недалеко от украинской границы в Черном море вызвало панику у представителей Пентагона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США нет шансов перед российским «оружием Судного дня» — ядерной торпедой «Посейдон». Такую оценку дает издание Yahoo News Japan. По словам обозревателей, взрыв суперторпеды способен создать цунами, мощности которого хватит для уничтожения Нью-Йорка. «Насколько ужасно цунами высотой 500 метров? Если бы Нью-Йорк стал мишенью, цунами обрушилось бы на город значительно выше размера его зданий. Высота Статуи Свободы составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра», — приводит сравнение автор. Торпеда «Посейдон», по словам военного эксперта Кадзухико Иноуэ, обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью. У США в свою очередь нет оружия, способного потягаться с «Посейдоном», и поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу, утверждается в материале. Эксперт по возникающим угрозам Брент Иствуд ранее предупреждал, что ни одна страна не в состоянии защититься от «Посейдона». По его словам, это даст России большое преимущество, когда торпеда встанет на вооружение. В начале октября НАТО предупредил союзников о возможном пуске РФ ядерной суперторпеды. При этом, как отмечала итальянская газета La Repubblica, спутники США с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с «Посейдоном» станут неэффективными. Потенциальное использование торпеды недалеко от украинской границы в Черном море вызвало панику у представителей Пентагона.