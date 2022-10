The New York Post: в США испугались, что Путин применит неуязвимую торпеду «Посейдон»

В США обеспокоены из-за оружия, которое есть в распоряжении Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США опасаются, что президент РФ Владимир Путин использует у границ с Украиной ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Об этом сообщает американская газета The New York Post. «Представители министерства обороны опасаются, что президент России Владимир Путин может проявить свою военную мощь, испытав массивную ядерную торпеду под названием „Посейдон". Такое испытание может быть проведено недалеко от украинской границы в Черном море», — пишет The New York Post. Издание отмечает, что «Посейдон» является подводной ядерной бомбой большой дальности, которая способна ударить по прибрежным городам. Этот вид оружия может нести боеголовку мощностью 2 мегатонны. Это в 150 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, передает СМИ. Эксперт по возникающим угрозам Брент Иствуд ранее заявил, что ни одна страна не в состоянии защититься от «Посейдона». По его словам, это даст России большое преимущество, когда торпеда встанет на вооружение. Ранее разведка НАТО предупредила командование альянса, что Россия якобы может испытать «Посейдон», передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что это оружие спроектировано так, чтобы излучать мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более ста километров в час. Из-за чего спутники с инфракрасными датчиками не замечают, что происходит на глубине.

