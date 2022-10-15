Sabah: Путин положил конец долларовому господству США

15 октября 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Путин снижает значимость доллара в мировой финансовой системе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин, благодаря грамотной политике направленной на сопротивление антироссийским санкциям, а также умелой торговле энергоресурсами, смещает доллар со статуса главной валюты в мире. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. «События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу», — сообщается в материале газеты. Отмечается, что российский президент, выступив против санкционной политики Запада против России, объявил войну однополярной мировой финансовой системе, основанной на долларе. Автор материала добавляет, что энергоресурсы сейчас это «весомый козырь в рукаве» у каждого, кто ими владеет. И Владимир Путин очень умело использует этот «козырь» для противостояния антироссийской политике и главенству доллара в мире. Ранее сообщалось о том, что Юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал китайский юань и арабский дирхам альтернативами долларам и евро в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.

Президент России Владимир Путин, благодаря грамотной политике направленной на сопротивление антироссийским санкциям, а также умелой торговле энергоресурсами, смещает доллар со статуса главной валюты в мире. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. «События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу», — сообщается в материале газеты. Отмечается, что российский президент, выступив против санкционной политики Запада против России, объявил войну однополярной мировой финансовой системе, основанной на долларе. Автор материала добавляет, что энергоресурсы сейчас это «весомый козырь в рукаве» у каждого, кто ими владеет. И Владимир Путин очень умело использует этот «козырь» для противостояния антироссийской политике и главенству доллара в мире. Ранее сообщалось о том, что Юань впервые перегнал доллар по объему оборота в России. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал китайский юань и арабский дирхам альтернативами долларам и евро в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах.