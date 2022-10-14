Медикаменты доставлены на фронт несколькими посылками (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Миасса Челябинской области отправили на передовую несколько посылок с необходимыми лекарствами и медсредствами. Медики уже передали благодарность за помощь. Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях.

«Мы отправляли медикам то, что они просили, наша посылочка с приключениями, но дошла. После первой доставки поступил новый запрос, все собрали в кратчайшие сроки, помогли неравнодушные люди нашего города. Жгуты собирали всем миром, как говорится», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют целям проводимой спецоперации на Украине.