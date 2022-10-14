14 октября 2022

Жители Миасса доставили посылку медикам на передовую. Фото

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Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, лекарства, медикаменты, аптечка скорой помощи
Медикаменты доставлены на фронт несколькими посылками (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Жители Миасса Челябинской области отправили на передовую несколько посылок с необходимыми лекарствами и медсредствами. Медики уже передали благодарность за помощь. Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях.

«Мы отправляли медикам то, что они просили, наша посылочка с приключениями, но дошла. После первой доставки поступил новый запрос, все собрали в кратчайшие сроки, помогли неравнодушные люди нашего города. Жгуты собирали всем миром, как говорится», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют целям проводимой спецоперации на Украине.

Посылка с медикаментами доставлена на передовую

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Жители Миасса Челябинской области отправили на передовую несколько посылок с необходимыми лекарствами и медсредствами. Медики уже передали благодарность за помощь. Об этом сообщили организаторы акции в соцсетях. «Мы отправляли медикам то, что они просили, наша посылочка с приключениями, но дошла. После первой доставки поступил новый запрос, все собрали в кратчайшие сроки, помогли неравнодушные люди нашего города. Жгуты собирали всем миром, как говорится», — указано в сообществе «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Жители Миасса продолжают сбор гуманитарной помощи бойцам. Они отвозят закупленные вещи в пункты мобилизации и боевого слаживания. Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют целям проводимой спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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