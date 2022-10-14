Губернатор Махонин рассказал о встрече с мобилизованными в Елани

Губернатор Махонин попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах

Махонин попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными пермяками в Елани. В своем telegram-канале он сообщил, что у бойцов много вопросов. Глава региона попросил написать о проблемах, указать контакты и передать информацию командирам взвода.

«У бойцов много вопросов, и это понятно. Больше всего по предоставлению кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали. На месте записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты. Командиры взводов передадут их нам», — написал глава региона.

Дмитрий Махонин отметил, что отправляется в Тюмень. Сегодня в Елань пришли первые фуры с вещами для мобилизованных. В учебный центр доставили аптечки, термобелье, берцы, тушенку и сладкое. Поставки, по словам властей, будут продолжаться.

Мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно планам Минобороны, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.