Пермский губернатор Махонин встретился с мобилизованными в Тюмени. Фото

15 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными пермяками в Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюмени губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными россиянами. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Глава региона обсудил с пермяками меры поддержки и оценил подготовку граждан. «Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки», — рассказал Махонин инфоцентру областного правительства. Ранее губернатор Пермского края посетил учебный центр в Елани. Он попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными гражданами в Тюмени Фото: инфоцентр правительства Тюменской области Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюмени губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными россиянами. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Глава региона обсудил с пермяками меры поддержки и оценил подготовку граждан. «Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки», — рассказал Махонин инфоцентру областного правительства. Ранее губернатор Пермского края посетил учебный центр в Елани. Он попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.