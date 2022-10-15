Пермский губернатор Махонин встретился с мобилизованными в Тюмени. Фото

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными пермяками в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Тюмени губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными россиянами. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Глава региона обсудил с пермяками меры поддержки и оценил подготовку граждан.

«Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки», — рассказал Махонин инфоцентру областного правительства.

Ранее губернатор Пермского края посетил учебный центр в Елани. Он попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными гражданами в Тюмени
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В Тюмени губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными россиянами. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Глава региона обсудил с пермяками меры поддержки и оценил подготовку граждан. «Обстановка боевая, порядок. Поговорил с командиром части, рассказал, как идет подготовка. Пообщались с пермяками, люди сказали, что полностью всем укомплектованы. Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки», — рассказал Махонин инфоцентру областного правительства. Ранее губернатор Пермского края посетил учебный центр в Елани. Он попросил каждого мобилизованного пермяка письменно сообщить о проблемах. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В первую очередь, под нее попадут военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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