Лиз Трасс уволила главу британского Минфина

14 октября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Глава Минфина Британии Квази Квартенг поддержал решение о своем увольнении с должности Фото: unsplash/ Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу британского Минфина Квази Квартенга. Об этом сообщил сам Квартенг в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Вы попросили меня отойти в сторону в качестве вашего канцлера. Я смирился», — написал он. Также Квартенг отметил, что поддержал премьер-министра в трудный момент для Великобритании и поддерживает сейчас. В свою очередь, авторы британского журнала The Spectator отметили, что увольнение главы британского Минфина — это удивительное событие. «Это действительно удивительное событие. Трасс и Квази Квартенг были большой частью совместного политического проекта <…>, план поддержки экономики страны был выражением их совместных убеждений. Его увольнение — знак того, насколько плохи дела на самом деле», — пишет издание. Журнал также подчеркивает, что всего чуть больше месяца после своего назначения, Трасс уже пожертвовала своим политическим союзником. По мнению авторов материала, премьер-министр это сделала ради укрепления собственных позиций. Ранее URA.RU писало, что член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Помимо этого, Трасс поссорилась с королем Британии Карлом III из-за его поездки на саммит ООН.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу британского Минфина Квази Квартенга. Об этом сообщил сам Квартенг в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Вы попросили меня отойти в сторону в качестве вашего канцлера. Я смирился», — написал он. Также Квартенг отметил, что поддержал премьер-министра в трудный момент для Великобритании и поддерживает сейчас. В свою очередь, авторы британского журнала The Spectator отметили, что увольнение главы британского Минфина — это удивительное событие. «Это действительно удивительное событие. Трасс и Квази Квартенг были большой частью совместного политического проекта <…>, план поддержки экономики страны был выражением их совместных убеждений. Его увольнение — знак того, насколько плохи дела на самом деле», — пишет издание. Журнал также подчеркивает, что всего чуть больше месяца после своего назначения, Трасс уже пожертвовала своим политическим союзником. По мнению авторов материала, премьер-министр это сделала ради укрепления собственных позиций. Ранее URA.RU писало, что член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о вынесении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Помимо этого, Трасс поссорилась с королем Британии Карлом III из-за его поездки на саммит ООН.