Депутат Белик: Европа сократит помощь Украине зимой

16 октября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Европа недовольна постоянными требованиями Киева, сказал Дмитрий Белик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны начнут отказывать Украине в поставках или перейдут на менее качественное вооружение для нее, чтобы выжить зимой в условиях энергетического кризиса. Такое заявление в беседе с корреспондентом издания URA.RU сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Конфликт на Украине ослабляет не только ее саму, но и европейские страны, провоцируя повышение цен, инфляцию, безработицу, социальные волнения. Европа вынуждена будет поставлять или менее качественное вооружение, или отказаться от многих поставок ввиду того, что военно-промышленные комплексы ЕС просто не смогут эффективно работать в условиях энергокризиса», — сказал Дмитрий Белик. Уже сейчас некоторые Запад начинает сосредотачиваться на своих проблемах и отодвигают Киев на второй план, отметил парламентарий. «Многие страны все чаще задумываются о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. С наступлением холодов на первый план перед странами ЕС выйдут их собственные проблемы, связанные с энергетическим и экономическим кризисами, непомерные же запросы Украины и без того вызывают недовольство у Европы. Так, буквально несколько дней назад [президент Франции Эммануэль] Макрон заявил, что Франция не может поставить столько вооружений, сколько требует Киев», — объяснил собеседник URA.RU. Иностранные политики уже в открытую критикуют Европу за санкции в отношении РФ. Депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс заявил, что эти действия провоцировали энергетический кризис в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что он продлиться до 2025 года.

Европейские страны начнут отказывать Украине в поставках или перейдут на менее качественное вооружение для нее, чтобы выжить зимой в условиях энергетического кризиса. Такое заявление в беседе с корреспондентом издания URA.RU сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Конфликт на Украине ослабляет не только ее саму, но и европейские страны, провоцируя повышение цен, инфляцию, безработицу, социальные волнения. Европа вынуждена будет поставлять или менее качественное вооружение, или отказаться от многих поставок ввиду того, что военно-промышленные комплексы ЕС просто не смогут эффективно работать в условиях энергокризиса», — сказал Дмитрий Белик. Уже сейчас некоторые Запад начинает сосредотачиваться на своих проблемах и отодвигают Киев на второй план, отметил парламентарий. «Многие страны все чаще задумываются о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. С наступлением холодов на первый план перед странами ЕС выйдут их собственные проблемы, связанные с энергетическим и экономическим кризисами, непомерные же запросы Украины и без того вызывают недовольство у Европы. Так, буквально несколько дней назад [президент Франции Эммануэль] Макрон заявил, что Франция не может поставить столько вооружений, сколько требует Киев», — объяснил собеседник URA.RU. Иностранные политики уже в открытую критикуют Европу за санкции в отношении РФ. Депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс заявил, что эти действия провоцировали энергетический кризис в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что он продлиться до 2025 года.