Кадыров назвал Зеленского «гласом западного сатанизма»

Кадыров: Зеленский жертвует украинцами ради своего кресла

16 октября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский не так сильно любит свою страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский является «гласом западного сатанизма» и жертвует украинцами ради своей должности. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если бы кавээнщик действительно так любил свою страну, он ради жизни хотя бы одного украинца пожертвовал бы своим креслом президента. Но Зеленский действует наоборот — он жертвует украинцами ради своего кресла. И поневоле понимаешь, что Зеленский — глас западного сатанизма», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что его удивляет, как быстро украинцы прониклись западными ценностями. По его словам, Украина для Европы является «мясом». Запад поддерживает страну только, чтобы избежать открытого противостояния с Россией, высказался глава Чечни. Кадыров неоднократно высказывался о спецоперации и о Зеленском. Ранее он назвал украинского президента «дешевкой и лохом» после ударов по Киеву в ходе спецоперации РФ на Украине. Также Кадыров предлагал ВСУ сдаться. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский является «гласом западного сатанизма» и жертвует украинцами ради своей должности. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если бы кавээнщик действительно так любил свою страну, он ради жизни хотя бы одного украинца пожертвовал бы своим креслом президента. Но Зеленский действует наоборот — он жертвует украинцами ради своего кресла. И поневоле понимаешь, что Зеленский — глас западного сатанизма», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров заявил, что его удивляет, как быстро украинцы прониклись западными ценностями. По его словам, Украина для Европы является «мясом». Запад поддерживает страну только, чтобы избежать открытого противостояния с Россией, высказался глава Чечни. Кадыров неоднократно высказывался о спецоперации и о Зеленском. Ранее он назвал украинского президента «дешевкой и лохом» после ударов по Киеву в ходе спецоперации РФ на Украине. Также Кадыров предлагал ВСУ сдаться. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.