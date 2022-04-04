Владелец сетей не обслуживал канализацию и водопровод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители коттеджного поселка «Золотая Горка» под Екатеринбургом жалуются на фекальные реки и неработающую канализацию. Жильцы также столкнулись с отсутствием нормальной подачи воды. Свердловское МВД совместно с чиновниками ищет владельца сетей, чтобы принудить его законным действиям по обслуживанию. Об этом URA.RU рассказал житель «Золотой Горки».

«Еще с начала декабря прошлого года у нас постоянно перекрывают воду, а канализационные стоки льются прямо по улицам поселка. Также нам до сих пор не установили тариф оплаты коммунальных услуг. Я купил тут квартиру еще на самом зарождении поселка. У нас стоят элитные очистительные системы из Европы, но никто их должным образом не обслуживал», — сообщает житель.

В феврале 2022 года прокурор внес предписание администрации Среднеуральска за бездействие в отношении решения проблем поселка. При этом, по словам источника URA.RU, в действительности надзорный орган не имеет претензий к мэрии Среднеуральска. «Предписание вынесено, скорее, для галочки. В администрации совещания по „Золотой горке“ проходят чуть ли не каждый день», — объяснил собеседник.

Не комментируя претензии от прокуратуры, мэр Александр Ковальчик в разговоре с URA.RU это подтвердил. «На завтра запланировано заседание комиссии по ЧС, на котором будет решаться вопрос работы канализации в паводок. Что сможем, отремонтируем за счет резервного фонда главы [Среднеуральска]», — сказал Ковальчик.

Еще один источник, погруженный в ситуацию, отметил, что у местных властей во многом связаны руки — поскольку собственник «Золотого альянса» исчез. «Сейчас чиновники совместно с прокуратурой через МВД пытаются его найти и принудить к законным действиям по обслуживанию [сетей]. Если его найдут, будет разговор о передаче его собственности либо муниципалитету, либо более внятному хозяину. Сейчас, поскольку собственность зарегистрирована на него, представители мэрии даже не могут попасть на объекты», — рассказал собеседник.

Фекальные реки Фото: читатель URA.RU

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