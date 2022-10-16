Компании миллиардера Сергея Студенникова вернулись в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основатель сети алкомаркетов «Красно и Белое», челябинский миллиардер Сергей Студенников и его бизнес-партнеры вернулись в число учредителей сразу нескольких десятков фирм, ранее зарегистрированных в офшоре. Кипрская офшорная компания «Меркурий Ритейл Груп Пиэлси», в свою очередь, вышла из числа учредителей, следует из данных сервиса СБИС.

В общей сложности, сейчас Студенников является совладельцем 36 фирм. Буквально неделю назад миллиардер был учредителем лишь трех фирм, из которых только ООО «Навигатор» относилась к «К & Б» и занималась торговлей алкоголем. Перевод компаний в кипрский офшор начался после слияния компании с сетями «Бристоль» и «Дикси», принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву. «Красное & Белое», «Бристоль» (компания «Альбион 2002») и «Дикси» вошли в объединенную группу «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», позднее переименованную в «Меркурий Ритейл Груп Лимитед». Объединенная компания была зарегистрирована на Кипре. Кесаев и Кациев получили 51% акций, Студенников — 49%.

Начало процесса возвращения фирм в российскую юрисдикцию СБИС отразил 13 октября: Студенников, его супруга Елена Соболева, Кесаев и Кациев стали учредителями ООО «Альфа Владимир» с почти 40-миллиардным оборотом. Кипрская Mercury Retail Holding PLC, соответственно, вышла из учредителей.

Соотношение долей в бизнесе, зафиксированное после этого, одинаково выглядит и для фирм, записи о которых появились в ЕГРЮЛ 14 октября: ООО «Абсолют», «Альфа-М», «Лабиринт Волга» и прочих. Студенникову принадлежит 45% в капитале компании, Соболевой — 4%. Кесаеву и Кациеву — по 37% и 8% соответственно.

Первый магазин «Красное & Белое» открылся 11 августа 2006 года в Копейске Челябинской области. Сейчас основатель сети Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов.