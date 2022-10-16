16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Перевозчики Кургана пытаются получить для водителей бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, общественный траснпорт
Представители транспортных предприятий отправили необходимые заявки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Предприниматели, отвечающие за автобусные перевозки в Кургане, отправили представителям власти заявки на включение их организаций в число тех, на которые распространяется бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили перевозчики.

«Мы подали бланк. Результатов пока нет», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова.

Другой перевозчик, который также отвечает за часть автобусных маршрутов в Кургане, сообщил URA.RU, что представители его компании подавали такую же заявку. Он пожелал остаться анонимным. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU предложили обратиться с вопросами по теме к представителям военкомата. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU посоветовали обратиться к сотруднику, который отвечает за работу с транспортной сферой. Этот специалист заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы представителей средств массовой информации.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В октябре стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации распространяется на сотрудников «ЧелябГЭТ», отвечающего за городской электрический транспорт Челябинск. В компании уточнили, что для водителей трамвая и троллейбуса на период обучения отсрочка не предоставляется.

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Предприниматели, отвечающие за автобусные перевозки в Кургане, отправили представителям власти заявки на включение их организаций в число тех, на которые распространяется бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили перевозчики. «Мы подали бланк. Результатов пока нет», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Другой перевозчик, который также отвечает за часть автобусных маршрутов в Кургане, сообщил URA.RU, что представители его компании подавали такую же заявку. Он пожелал остаться анонимным. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU предложили обратиться с вопросами по теме к представителям военкомата. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU посоветовали обратиться к сотруднику, который отвечает за работу с транспортной сферой. Этот специалист заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы представителей средств массовой информации. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В октябре стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации распространяется на сотрудников «ЧелябГЭТ», отвечающего за городской электрический транспорт Челябинск. В компании уточнили, что для водителей трамвая и троллейбуса на период обучения отсрочка не предоставляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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