Перевозчики Кургана пытаются получить для водителей бронь от мобилизации

17 октября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Представители транспортных предприятий отправили необходимые заявки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Предприниматели, отвечающие за автобусные перевозки в Кургане, отправили представителям власти заявки на включение их организаций в число тех, на которые распространяется бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили перевозчики. «Мы подали бланк. Результатов пока нет», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Другой перевозчик, который также отвечает за часть автобусных маршрутов в Кургане, сообщил URA.RU, что представители его компании подавали такую же заявку. Он пожелал остаться анонимным. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU предложили обратиться с вопросами по теме к представителям военкомата. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU посоветовали обратиться к сотруднику, который отвечает за работу с транспортной сферой. Этот специалист заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы представителей средств массовой информации. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В октябре стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации распространяется на сотрудников «ЧелябГЭТ», отвечающего за городской электрический транспорт Челябинск. В компании уточнили, что для водителей трамвая и троллейбуса на период обучения отсрочка не предоставляется.

Предприниматели, отвечающие за автобусные перевозки в Кургане, отправили представителям власти заявки на включение их организаций в число тех, на которые распространяется бронь от частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили перевозчики. «Мы подали бланк. Результатов пока нет», — рассказала URA.RU генеральный директор компании «Транссервис» Наталья Кутепова. Другой перевозчик, который также отвечает за часть автобусных маршрутов в Кургане, сообщил URA.RU, что представители его компании подавали такую же заявку. Он пожелал остаться анонимным. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU предложили обратиться с вопросами по теме к представителям военкомата. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU посоветовали обратиться к сотруднику, который отвечает за работу с транспортной сферой. Этот специалист заявил, что не уполномочен отвечать на вопросы представителей средств массовой информации. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В октябре стало известно, что отсрочка от частичной мобилизации распространяется на сотрудников «ЧелябГЭТ», отвечающего за городской электрический транспорт Челябинск. В компании уточнили, что для водителей трамвая и троллейбуса на период обучения отсрочка не предоставляется.