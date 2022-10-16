Участник Великой Отечественной войны перевел мобилизованным курганцам 50 тысяч рублей

Житель Альменевского округа перевел мобилизованным землякам деньги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области 98-летний житель села Альменево, участник Великой Отечественной войны Василий Добрыдин перевел 50 тысяч рублей для мобилизованных земляков. Информация об этом опубликована в группе Главного управления социальной защиты населения в социальной сети «ВКонтакте».

«Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Альменевского округа Василий Григорьевич Добрыдин знает, насколько важна любая помощь тем, кто сейчас находится на передовой. Он решил поддержать мобилизованных земляков и направил в качестве материальной помощи 50 тыс. рублей», — говорится в опубликованном сообщении. Указано, что жителю села в этом году исполнилось 98 лет.

На сайте правительства Курганской области указано, что Добрыдин был призван в армию в 1942 году, был артиллеристом. Его фронтовая биография началась на Орловско-Курской дуге. Освобождал Белосток, Ригу, Варшаву. Был ранен при форсировании Одера. После службы работал старшим землеустроителем, был заместителем председателя и председателем Альменевского райисполкома. После выхода на пенсию возглавлял местную птицефабрику. Награжден различными орденами и медалями.

Ранее URA.RU писало, что 17 октября губернатор Курганской области Вадим Шумков совместно с заместителями привез гуманитарную помощь мобилизованным курганцам в военную часть в Елани (Свердловская область). Шумков также добавил, что выплаты мобилизованным должны быть одинаковые.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.