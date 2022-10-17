В Екатеринбурге поднимут стоимость проезда

Предыдущее повышение цен было в феврале Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Екатеринбурга готовят повышение стоимости проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах с 1 января 2023 года. Чиновники рассматривают это как один из вариантов вывода муниципального «Гортранса» из серьезного экономического кризиса, рассказал URA.RU источник, близкий к руководству предприятия.

О том, что «Гортрансу» грозит банкротство, URA.RU сообщило 10 октября. Тогда собеседник агентства привел данные, согласно которым долги МУПа перед поставщиками горюче-смазочных материалов, запчастей и электроэнергии достигли полумиллиарда рублей. Проблеме посвятили целое совещание в кабинете мэра Алексея Орлова.

«Насколько я знаю, договорились поднять стоимость муниципальных контрактов [на перевозку пассажиров], но не существенно. И увеличить тариф с 1 января — скорее всего, до 33 рублей», — поделился источник, знакомый с итогами обсуждения.

Первый вице-мэр Игорь Сутягин, присутствовавший на совещании, сказал корреспонденту, что каких-либо решений на текущий момент не принято. «Задача главой [города] поставлена разработать, рассмотреть разные варианты [поддержки „Гортранса“] и представить [ему]. Вот когда они будут представлены, тогда можно будет о чем-то говорить. К тому же, как мы примем решение по тарифам? Это [зона ответственности] РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. URA.RU). [Чтобы подготовить обращение туда] необходимо сначала посчитать, все обработать, чтобы наши службы посмотрели, и только потом дальше двигаться. Пока же конкретики нет», — заявил Сутягин.

Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта.

«Гортранс» изначально настаивал, что для поддержания инфраструктуры в нормальном состоянии необходима более серьезная индексации — до 48-50 рублей. В мэрии считают, что столько горожане платить не в состоянии.