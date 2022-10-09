Крупнейшему предприятию Екатеринбурга грозит банкротство, мэр собирает срочное совещание

10 октября 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уже сталкивался с подобным — в прошлом году, но сейчас все серьезней, говорит инсайдер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Гортранс» — крупнейшее по числу занятых сотрудников (около семи тысяч человек) муниципальное предприятие Екатеринбурга — оказался в предбанкротном состоянии. Долги МУПа, являющегося монополистом в сфере общественных перевозок, могут достигать полумиллиарда рублей, рассказал источник URA.RU, близкий к руководству «Гортранса». «У „Гортранса“ долги перед поставщиками горюче-смазочных материалов, запчастей и электроэнергии. Порядка 500-600 миллионов рублей. Это предбанкротное состояние. Какой выход будет найден [городской властью], пока не ясно. У Орлова должно пройти совещание на этой неделе», — поделился источник. Директор «Гортранса» Сергей Нугаев на момент публикации был недоступен для комментариев. В пресс-службе мэрии корреспонденту лишь подтвердили, что совещание у Орлова планируется. Новость по теме Источник: кризис в Гортрансе может привести Екатеринбург к катастрофе С похожими трудностями «Гортранс» сталкивался в прошлом году. Летом 2021-го из-за долгов предприятия перед энергетиками движение трамваев и троллейбусов было парализовано в четырех районах Екатеринбурга. Узнав о проблеме из СМИ, Орлов едва ли не матом отчитал своих замов. К декабрю ее решили: из городского бюджета «Гортрансу» направили огромный транш, и 270-миллионную задолженность удалось погасить. «Сейчас ситуация гораздо серьезнее. Перечисленные проблемы усугубляются острой нехваткой кадров: большое количество сотрудников „Гортрансу“ пришлось отдать на обслуживание трамвайной ветки „Екатеринбург-Верхняя Пышма“. Чисто политический проект», — объяснил собеседник, фактически подтвердив то, о чем ранее рассказывало агентство.

«Гортранс» — крупнейшее по числу занятых сотрудников (около семи тысяч человек) муниципальное предприятие Екатеринбурга — оказался в предбанкротном состоянии. Долги МУПа, являющегося монополистом в сфере общественных перевозок, могут достигать полумиллиарда рублей, рассказал источник URA.RU, близкий к руководству «Гортранса». «У „Гортранса“ долги перед поставщиками горюче-смазочных материалов, запчастей и электроэнергии. Порядка 500-600 миллионов рублей. Это предбанкротное состояние. Какой выход будет найден [городской властью], пока не ясно. У Орлова должно пройти совещание на этой неделе», — поделился источник. Директор «Гортранса» Сергей Нугаев на момент публикации был недоступен для комментариев. В пресс-службе мэрии корреспонденту лишь подтвердили, что совещание у Орлова планируется. С похожими трудностями «Гортранс» сталкивался в прошлом году. Летом 2021-го из-за долгов предприятия перед энергетиками движение трамваев и троллейбусов было парализовано в четырех районах Екатеринбурга. Узнав о проблеме из СМИ, Орлов едва ли не матом отчитал своих замов. К декабрю ее решили: из городского бюджета «Гортрансу» направили огромный транш, и 270-миллионную задолженность удалось погасить. «Сейчас ситуация гораздо серьезнее. Перечисленные проблемы усугубляются острой нехваткой кадров: большое количество сотрудников „Гортрансу“ пришлось отдать на обслуживание трамвайной ветки „Екатеринбург-Верхняя Пышма“. Чисто политический проект», — объяснил собеседник, фактически подтвердив то, о чем ранее рассказывало агентство.