Пентагон готовится обеспечить оплату услуг Starlink на Украине

18 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В США готовы помочь Киеву восстановить поставки бесплатного интернета Starlink Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico. «Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink, которая была спасательным кругом для Украины, из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования в долгосрочной перспективе», — сообщает Politico, ссылаясь на двух американских чиновников. Там отметили, что в компании SpaceX не ответили на просьбу прокомментировать эти планы. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявлял, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. В частности, Литва призвала союзников помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы. Уже известно, что из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери.

Пентагон рассматривает возможность оплаты услуг Starlink на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico. «Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink, которая была спасательным кругом для Украины, из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования в долгосрочной перспективе», — сообщает Politico, ссылаясь на двух американских чиновников. Там отметили, что в компании SpaceX не ответили на просьбу прокомментировать эти планы. Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявлял, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. В частности, Литва призвала союзников помочь Украине с оплатой обслуживания терминалов спутниковой системы. Уже известно, что из-за перебоев в системе Stаrlink украинская армия проваливает контрнаступление и несет весомые потери.