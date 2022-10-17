Власти Краснодарского края выплатят 1 миллион рублей семьям погибших при крушении самолета в Ейске

Семьям жителей Ейска, погибшим при крушении военного самолета Су-34, выплатят компенсацию в размере 1 миллион рублей. Об этом заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
«Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества», — заявила Анна Минькова в эфире телеканала «Россия 24». Соответствующее решение принял глава региона Вениамин Кондратьев.
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Семьям жителей Ейска, погибшим при крушении военного самолета Су-34, выплатят компенсацию в размере 1 миллион рублей. Об этом заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. «Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей — для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей — на каждого члена семьи за потерю имущества», — заявила Анна Минькова в эфире телеканала «Россия 24». Соответствующее решение принял глава региона Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось, что военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В МЧС РФ сообщали, что количество пострадавших при ЧП превышает 20 человек. На данный момент пожар локализован. Губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев пообещал купить жителям новые квартиры, если здание не восстановят.