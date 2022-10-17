МЧС РФ: в результате крушения самолета в Ейске погибли шесть человек

18 октября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

В результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске погибли шесть человек, еще 19 пострадали. Об этом доложил представитель ГУ МЧС России главе МЧС Александру Куренкову на месте чрезвычайной ситуации. «Погибли шестеро. 19 пострадавших, среди них двое детей», — цитирует представителя ГУ МЧС ТАСС. Кроме того, по словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, три человека выпали из окон во время крушения. «Пока такая информация во всяком случае от главного врача. Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты», — уточнила она, передает «Газета.ru». Ранее сообщалось, что военный самолет Су-34 врезался в жилой дом в Ейске. Пилот истребителя заявил, что воздушное судно не было сбито. В МЧС РФ сообщали, что количество пострадавших при ЧП превышает 20 человек. На данный момент пожар локализован. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Ейске введен режим ЧС.