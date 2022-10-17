17 октября 2022
16 октября 2022
15 октября 2022

В ЯНАО у экскаватора загорелся мотор

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пуровском районе ЯНАО у экскаватора загорелся мотор (фото из архива) Фото:

В Пуровском районе ЯНАО произошло возгорание моторного отсека экскаватора CAT. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО.

«17.10.2022 в 16:36 на 351 километре автодороги „Сургут — Салехард“ произошло возгорание моторного отсека экскаватора САТ. В 17:12 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара приняли участие 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Огнем поврежден мотор экскаватора на площади 4 квадратных метра, причины возгорания выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль ГАЗель. В тушении принимали участие бойцы МЧС.

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В Пуровском районе ЯНАО произошло возгорание моторного отсека экскаватора CAT. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «17.10.2022 в 16:36 на 351 километре автодороги „Сургут — Салехард“ произошло возгорание моторного отсека экскаватора САТ. В 17:12 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства. В тушении пожара приняли участие 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Огнем поврежден мотор экскаватора на площади 4 квадратных метра, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль ГАЗель. В тушении принимали участие бойцы МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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