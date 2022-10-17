В ЯНАО у экскаватора загорелся мотор

18 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе ЯНАО у экскаватора загорелся мотор (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО произошло возгорание моторного отсека экскаватора CAT. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «17.10.2022 в 16:36 на 351 километре автодороги „Сургут — Салехард“ произошло возгорание моторного отсека экскаватора САТ. В 17:12 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства. В тушении пожара приняли участие 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Огнем поврежден мотор экскаватора на площади 4 квадратных метра, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль ГАЗель. В тушении принимали участие бойцы МЧС.

В Пуровском районе ЯНАО произошло возгорание моторного отсека экскаватора CAT. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по ЯНАО. «17.10.2022 в 16:36 на 351 километре автодороги „Сургут — Салехард“ произошло возгорание моторного отсека экскаватора САТ. В 17:12 пожар был ликвидирован», — сообщает пресс-служба ведомства. В тушении пожара приняли участие 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Огнем поврежден мотор экскаватора на площади 4 квадратных метра, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое сгорел автомобиль ГАЗель. В тушении принимали участие бойцы МЧС.