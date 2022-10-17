Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в новых регионах России

«Известия»: стоматологи, механики и электрогазосварщики оказались самыми востребованными в новых регионах РФ

18 октября 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Врачам-стоматологам в новых регионах России готовы платить от 160 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Врачи-стоматологи, главные механики, комплектовщики и электрогазосварщики вошли в печень самых высокооплачиваемых профессий в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Работодатели готовы платить до 160 тысяч рублей в месяц, а также предоставить бесплатное жилье. По данным сервиса по подбору работы SuperJob, в новых регионах России размещено более 2,2 тысяч объявлений о поиске рабочих, пишут «Известия». Самыми высокооплачиваемыми профессиями оказались врач-стоматолог (от 160 тысяч рублей в месяц), главный механик (от 150 тысяч), комплектовщик (от 12 тысяч), электрогазосварщик (от 111 тысяч) и менеджер по продажам (от 50 тысяч). Претендентам на некоторые вакансии предлагают даже бесплатное жилье. Самые низкие заработные платы предлагают учителям (до 3-8 тысяч рублей в месяц), психологам (до 10 тысяч), грузчикам (до 10 тысяч), уборщикам (до 10 тысяч) и почтальонам (до 10 тысяч). Отмечается, что уровень зарплаты по этим вакансиям меньше установленного в России минимального размера оплаты труда, который составляет чуть более 15 тысяч рублей. Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Экономист Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России.

Врачи-стоматологи, главные механики, комплектовщики и электрогазосварщики вошли в печень самых высокооплачиваемых профессий в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Работодатели готовы платить до 160 тысяч рублей в месяц, а также предоставить бесплатное жилье. По данным сервиса по подбору работы SuperJob, в новых регионах России размещено более 2,2 тысяч объявлений о поиске рабочих, пишут «Известия». Самыми высокооплачиваемыми профессиями оказались врач-стоматолог (от 160 тысяч рублей в месяц), главный механик (от 150 тысяч), комплектовщик (от 12 тысяч), электрогазосварщик (от 111 тысяч) и менеджер по продажам (от 50 тысяч). Претендентам на некоторые вакансии предлагают даже бесплатное жилье. Самые низкие заработные платы предлагают учителям (до 3-8 тысяч рублей в месяц), психологам (до 10 тысяч), грузчикам (до 10 тысяч), уборщикам (до 10 тысяч) и почтальонам (до 10 тысяч). Отмечается, что уровень зарплаты по этим вакансиям меньше установленного в России минимального размера оплаты труда, который составляет чуть более 15 тысяч рублей. Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Экономист Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России.