Куйвашев назначил первых членов своей новой команды

Свердловский губернатор Куйвашев утвердил восемь своих заместителей

Евгений Куйвашев выбрал первых членов нового состава правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас формирует новый состав областного правительства, назначил своих заместителей. Все восемь чиновников, работавшие прежде на этих позициях, сохранили должности. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Губернатор подписал указы, которыми на должности членов правительства Свердловской области назначены заместители главы региона», — отметили в департаменте. Первым заместителем Куйвашева останется Алексей Шмыков, кандидатуру которого в конце сентября согласовали депутаты заксобрания. В должности вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, сохранился Олег Чемезов. Главой аппарата правительства назначен Валерий Чайников.

Замгубернатора по вопросам инвестиций и развития остался Дмитрий Ионин, а заместителем по соцполитике — Павел Креков. Куратором внешнеэкономических связей Василий Козлов, а ответственным за взаимодействие с силовыми структурами будет Азат Салихов. Замом по строительству и дорожно-транспортной сфере останется Сергей Швиндт.

11 сентября Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах, а 19 сентября областное правительство в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после избрания главы региона: согласно закону, избранный губернатор должен сформировать новый кабмин. Источники URA.RU анонсировали, что после переназначения заместители губернатора могут по-новому поделить свои полномочия.