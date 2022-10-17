По словам отца Леонида, бронемашина станет выражением поддержки сражающимся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области духовник регионального отделения общества «Царьград» иерей Леонид Перчугов благословил добровольный сбор денег на бронемашину «Тигр» для солдат, участвующих в спецоперации. Об этом сообщили представители местного отделения общества «Царьград».

«Духовник регионального отделения общества „Царьград“ в Курганской области иерей Леонид Перчугов благословил сбор пожертвований на бронеавтомобиль „Тигр“ для фронта. <…> На бронемашине планируется сделать надпись „Курган“», — указано в сообщении, размещенном в группе отделения в соцсети «Вконтакте».

По словам Перчугова, эта бронемашина является выражением молитвы, любви и поддержки сражающимся. «Пусть они смотрят на эту машину с надписью „Курган“ и понимают, что их ждут, за них молятся, их любят и верят, что они вернутся живыми с победой», — добавил отец Леонид. Сбор предложил организовать руководитель курганского общественного движения «Добрая земля», активист «Царьграда» Александр Пылков.

24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей власти РФ, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. В России активисты организуют сбор добровольной помощи для военных. Например, в шадринском супермаркете «Чайка», принадлежащем депутату местной гордумы Анатолию Педошенко, решили направлять на помощь солдатам воскресную прибыль.