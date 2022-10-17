Магазин курганского депутата отправит воскресную прибыль на помощь участникам СВО

Военным перечислят часть прибыли магазина «Чайка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воскресную прибыль супермаркета «Чайка», расположенного в городе Шадринске Курганской области, направят на помощь участникам спецоперации. Данная информация размещена в группе магазина в соцсети «Вконтакте». Этот супермаркет принадлежит депутату местной гордумы Анатолию Педошенко.

«Один день в неделю наш супермаркет всю полученную прибыль будет направлять в поддержку частей российской армии, действующих в зоне специальной военной операции. Таким днем будет воскресенье. Совершив покупки в нашем магазине в этот день, вы вносите свой вклад в нашу победу», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что военно-исторический клуб «Штандартъ», с которым также связан Педошенко, организовал адресный сбор средств для покупки необходимых вещей военным, находящимся в зоне специальной военной операции. В апреле в супермаркете «Чайка» продавали куличи с буквой Z.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Она, по словам представителей власти Российской Федерации, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.