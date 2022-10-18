Мизулина попросит министра Кравцова проверить учебник, возмутивший читателей URA.RU

18 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Учебник по обществознанию содержит материалы, нагнетающие ситуацию в стране, считает Екатерина Мизулина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнительный директор «Национального центра помощи детям» Екатерина Мизулина напишет обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить учебник «Обществознание. 6 класс», созданный научными сотрудниками «Федерального института педагогических измерений» (ФИПИ — разрабатывает ЕГЭ, ОГЭ и другие государственные выпускные экзамены), на который пожаловались читатели URA.RU. Об этом агентству сообщила сама глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители шестиклассников, которые предоставили скриншоты школьного учебника по обществознанию под авторством Ольги Котовой и Татьяны Лисковой. Читатели агентства оказались недовольны идеями, которые содержатся в пособии. В частности, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», а также называли УрФО самым грязным округом в России. Новость по теме Сенатор Муратов назвал «врагами России» авторов учебника, оскорбивших регионы УрФО «Посмотрев материалы, которые родители присылают, мы направим от „Национального центра помощи детям“ обращение в адрес министра просвещения России, потому что эти материалы вызывают вопросы. Не только эти, но и упоминания каких-то иностранных лидеров общественного мнения, таких как мать Тереза. Есть примеры достойных россиян и граждан, о которых можно было бы в таких учебниках рассказать», — пояснила Екатерина Мизулина. По мнению собеседницы агентства, в учебнике содержатся западные технологии, которые «направлены на нагнетание ситуации внутри страны». «Рассказы, что в тех или иных регионах все плохо, это довольно стандартный западный тренд. Нужно проверять, каким образом это попало в учебники, по которым занимаются дети», — подчеркнула она. Как отметила Мизулина, у «Национального центра помощи детям» уже есть опыт решения данных ситуаций. «В прошлом году „Национальный центр помощи детям“ обращался к министру просвещения в связи с рядом учебников обществознания для старших классов, где „пропагандировались ценности ЛГБТ“ и встречались другие неоднозначные моменты. Также из-за учебника английского, где дети сами обнаружили ссылки на порнографические ресурсы. Тогда Министерство просвещения проводило проверку и ряд этих учебников были изъяты из образовательного процесса», — добавила спикер. Также исполнительный директор организации поблагодарила родителей за их интерес к тому, что изучают их дети. «Это большая проблема, которой нужно заниматься и нужно серьезно к этому подходить, иначе мы будем растить поколение детей на искаженной и ложной информации и негативном отношении к тому, что происходит в России. У нас намного все позитивнее, чем хотят преподнести авторы этого учебника», — заключила Мизулина.

Исполнительный директор «Национального центра помощи детям» Екатерина Мизулина напишет обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить учебник «Обществознание. 6 класс», созданный научными сотрудниками «Федерального института педагогических измерений» (ФИПИ — разрабатывает ЕГЭ, ОГЭ и другие государственные выпускные экзамены), на который пожаловались читатели URA.RU. Об этом агентству сообщила сама глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ. Ранее в редакцию URA.RU обратились родители шестиклассников, которые предоставили скриншоты школьного учебника по обществознанию под авторством Ольги Котовой и Татьяны Лисковой. Читатели агентства оказались недовольны идеями, которые содержатся в пособии. В частности, авторы рекламировали в учебнике скандальный «Римский клуб», а также называли УрФО самым грязным округом в России. «Посмотрев материалы, которые родители присылают, мы направим от „Национального центра помощи детям“ обращение в адрес министра просвещения России, потому что эти материалы вызывают вопросы. Не только эти, но и упоминания каких-то иностранных лидеров общественного мнения, таких как мать Тереза. Есть примеры достойных россиян и граждан, о которых можно было бы в таких учебниках рассказать», — пояснила Екатерина Мизулина. По мнению собеседницы агентства, в учебнике содержатся западные технологии, которые «направлены на нагнетание ситуации внутри страны». «Рассказы, что в тех или иных регионах все плохо, это довольно стандартный западный тренд. Нужно проверять, каким образом это попало в учебники, по которым занимаются дети», — подчеркнула она. Как отметила Мизулина, у «Национального центра помощи детям» уже есть опыт решения данных ситуаций. «В прошлом году „Национальный центр помощи детям“ обращался к министру просвещения в связи с рядом учебников обществознания для старших классов, где „пропагандировались ценности ЛГБТ“ и встречались другие неоднозначные моменты. Также из-за учебника английского, где дети сами обнаружили ссылки на порнографические ресурсы. Тогда Министерство просвещения проводило проверку и ряд этих учебников были изъяты из образовательного процесса», — добавила спикер. Также исполнительный директор организации поблагодарила родителей за их интерес к тому, что изучают их дети. «Это большая проблема, которой нужно заниматься и нужно серьезно к этому подходить, иначе мы будем растить поколение детей на искаженной и ложной информации и негативном отношении к тому, что происходит в России. У нас намного все позитивнее, чем хотят преподнести авторы этого учебника», — заключила Мизулина.