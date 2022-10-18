В США намерены предпринять «агрессивные» меры против России

Госдеп: США примут «агрессивные» меры в отношении к России из-за поставок иранских беспилотников

19 октября 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

В США предупредили Россию о переходе к «агрессивным» действиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию. Об этом доложил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — предупредил Пател, передает ТАСС. Он пригрозил «широким набором мер», однако не пояснил, в чем они будут заключаться и как скоро будут введены. Ранее Reuters сообщило, что Иран планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. При этом известно, что представители обеих стран отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации. По их словам, на Украине используется только российская техника.

В США предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию. Об этом доложил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — предупредил Пател, передает ТАСС. Он пригрозил «широким набором мер», однако не пояснил, в чем они будут заключаться и как скоро будут введены. Ранее Reuters сообщило, что Иран планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. При этом известно, что представители обеих стран отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации. По их словам, на Украине используется только российская техника.