18 октября 2022

В США намерены предпринять «агрессивные» меры против России

Госдеп: США примут «агрессивные» меры в отношении к России из-за поставок иранских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США предупредили Россию о переходе к «агрессивным» действиям Фото:

В США предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию. Об этом доложил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — предупредил Пател, передает ТАСС. Он пригрозил «широким набором мер», однако не пояснил, в чем они будут заключаться и как скоро будут введены.

Ранее Reuters сообщило, что Иран планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. При этом известно, что представители обеих стран отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации. По их словам, на Украине используется только российская техника.

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В США предупредили Москву о готовности предпринять «агрессивные» меры из-за поставок иранских беспилотников в Россию. Об этом доложил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «Мы продолжим предпринимать агрессивные практические шаги, чтобы осложнить продажу этих вооружений», — предупредил Пател, передает ТАСС. Он пригрозил «широким набором мер», однако не пояснил, в чем они будут заключаться и как скоро будут введены. Ранее Reuters сообщило, что Иран планирует предоставить России ракеты и большое количество беспилотников, несмотря на угрозу санкций. При этом известно, что представители обеих стран отрицают поставки и использование дронов-камикадзе. В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации. По их словам, на Украине используется только российская техника.
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