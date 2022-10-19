Власти Германии поставили точку в отношениях с Россией

В МИД Германии призвали Европу отказаться от безопасного мира с Россией

19 октября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Германия готова отказаться от безопасного мира с РФ, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия призывает Европу отказаться от концепции создания безопасного мира вместе с Россией и перейти к стратегии обеспечения «безопасности от России». Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. «В Европе речь идет не о безопасности с путинской Россией, а о безопасности от путинской России», — сказала Бербок в ходе международной конференции в Берлине. Ее цитату приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland. По словам министра, ФРГ намерена продолжать поставлять вооружение на Украину. «Потому что мы не просто поставляем оружие на Украину. С этими поставками, я надеюсь, также укрепится доверие и солидарность», — объяснила глава МИД. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Однако позже глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил просьбы Украины о поставках немецких танков «Леопард 2» для ВСУ с надеждой нацистской Германии на сокрушительный эффект «чудо-ракет» «Фау-2». Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал этот довод «фальшивыми аргументами» и в очередной раз потребовал от ФРГ дополнительных поставок вооружения, передает RT.

Германия призывает Европу отказаться от концепции создания безопасного мира вместе с Россией и перейти к стратегии обеспечения «безопасности от России». Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. «В Европе речь идет не о безопасности с путинской Россией, а о безопасности от путинской России», — сказала Бербок в ходе международной конференции в Берлине. Ее цитату приводит RedaktionsNetzwerk Deutschland. По словам министра, ФРГ намерена продолжать поставлять вооружение на Украину. «Потому что мы не просто поставляем оружие на Украину. С этими поставками, я надеюсь, также укрепится доверие и солидарность», — объяснила глава МИД. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Однако позже глава канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил просьбы Украины о поставках немецких танков «Леопард 2» для ВСУ с надеждой нацистской Германии на сокрушительный эффект «чудо-ракет» «Фау-2». Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал этот довод «фальшивыми аргументами» и в очередной раз потребовал от ФРГ дополнительных поставок вооружения, передает RT.