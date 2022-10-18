Жителям Донбасса сделали операции в Тюмени

Четырем пациентам провели операции на глазах Фото: Илья Московец © URA.RU

Нескольким жителям Краснодона и Краснодонского района сделали операции в Тюмени. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Пациенты находились под надзором врачей ОКБ №1.

«Оснащение больницы в родном Краснодоне не позволило местным врачам оказать помощь на месте, поэтому было принято решение ехать в Тюмень», — рассказывает губернатор. Всего в ОКБ №1 поступило шесть жителей Донбасса. Четырем пациентам сделали операции на глазах, двум — на сердце.

По словам главы Тюменской области, краснодонцы чувствуют себя хорошо. После реабилитации в санатории «Градостроитель» они готовятся к выписке.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном. 17 октября туда приехали первые учителя-волонтеры, а до этого обмениваться опытом с местными врачами отправились представители тюменского здравоохранения.