18 октября 2022

Жителям Донбасса сделали операции в Тюмени

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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаза, операция, здоровье, медицина, медицинский инструмент, пациентка, медицинские перчатки, офтальмология
Четырем пациентам провели операции на глазах Фото:

Нескольким жителям Краснодона и Краснодонского района сделали операции в Тюмени. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Пациенты находились под надзором врачей ОКБ №1.

«Оснащение больницы в родном Краснодоне не позволило местным врачам оказать помощь на месте, поэтому было принято решение ехать в Тюмень», — рассказывает губернатор. Всего в ОКБ №1 поступило шесть жителей Донбасса. Четырем пациентам сделали операции на глазах, двум — на сердце.

По словам главы Тюменской области, краснодонцы чувствуют себя хорошо. После реабилитации в санатории «Градостроитель» они готовятся к выписке.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном. 17 октября туда приехали первые учителя-волонтеры, а до этого обмениваться опытом с местными врачами отправились представители тюменского здравоохранения.

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Нескольким жителям Краснодона и Краснодонского района сделали операции в Тюмени. Об этом рассказал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Пациенты находились под надзором врачей ОКБ №1. «Оснащение больницы в родном Краснодоне не позволило местным врачам оказать помощь на месте, поэтому было принято решение ехать в Тюмень», — рассказывает губернатор. Всего в ОКБ №1 поступило шесть жителей Донбасса. Четырем пациентам сделали операции на глазах, двум — на сердце. По словам главы Тюменской области, краснодонцы чувствуют себя хорошо. После реабилитации в санатории «Градостроитель» они готовятся к выписке. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном. 17 октября туда приехали первые учителя-волонтеры, а до этого обмениваться опытом с местными врачами отправились представители тюменского здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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