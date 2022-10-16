16 октября 2022
15 октября 2022

На Донбасс прибыли первые тюменские учителя-волонтеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
В Краснодон прибыли учителя-волонтеры по русскому языку, литературе и физической культуре Фото:

На территорию ЛНР приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.

«На основании Договора возмездного оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности населения в части организации образовательного процесса на территорию города Краснодона и Краснодонского района 17 октября приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Учитель физической культуры Виталий Палкин будет проводить занятия в средней школе под номером один имени А.М. Горького. Виктория Мартес — преподаватель русского языка и литературы, присоединится к обучению школьников с 8 по 11 класс в Молодогвардейской средней школе номер 21. В средней школе номер два имени Н.П. Баракова с нетерпением ждали учителя физической культуры. Директор школы представила педагогам и учащимся нового учителя физической культуры тюменца Василия Фатеева», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменской области для работы в школах Краснодона и Краснодонского района уедут трое учителей. Волонтерами отправятся преподаватель русского языка и два преподавателя физической культуры.

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На территорию ЛНР приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «На основании Договора возмездного оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности населения в части организации образовательного процесса на территорию города Краснодона и Краснодонского района 17 октября приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Учитель физической культуры Виталий Палкин будет проводить занятия в средней школе под номером один имени А.М. Горького. Виктория Мартес — преподаватель русского языка и литературы, присоединится к обучению школьников с 8 по 11 класс в Молодогвардейской средней школе номер 21. В средней школе номер два имени Н.П. Баракова с нетерпением ждали учителя физической культуры. Директор школы представила педагогам и учащимся нового учителя физической культуры тюменца Василия Фатеева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменской области для работы в школах Краснодона и Краснодонского района уедут трое учителей. Волонтерами отправятся преподаватель русского языка и два преподавателя физической культуры.
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