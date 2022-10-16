На Донбасс прибыли первые тюменские учителя-волонтеры

17 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Краснодон прибыли учителя-волонтеры по русскому языку, литературе и физической культуре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На территорию ЛНР приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «На основании Договора возмездного оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности населения в части организации образовательного процесса на территорию города Краснодона и Краснодонского района 17 октября приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Учитель физической культуры Виталий Палкин будет проводить занятия в средней школе под номером один имени А.М. Горького. Виктория Мартес — преподаватель русского языка и литературы, присоединится к обучению школьников с 8 по 11 класс в Молодогвардейской средней школе номер 21. В средней школе номер два имени Н.П. Баракова с нетерпением ждали учителя физической культуры. Директор школы представила педагогам и учащимся нового учителя физической культуры тюменца Василия Фатеева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменской области для работы в школах Краснодона и Краснодонского района уедут трое учителей. Волонтерами отправятся преподаватель русского языка и два преподавателя физической культуры.

На территорию ЛНР приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «На основании Договора возмездного оказания услуг по обеспечению жизнедеятельности населения в части организации образовательного процесса на территорию города Краснодона и Краснодонского района 17 октября приехали первые учителя-волонтеры из Тюменской области. Учитель физической культуры Виталий Палкин будет проводить занятия в средней школе под номером один имени А.М. Горького. Виктория Мартес — преподаватель русского языка и литературы, присоединится к обучению школьников с 8 по 11 класс в Молодогвардейской средней школе номер 21. В средней школе номер два имени Н.П. Баракова с нетерпением ждали учителя физической культуры. Директор школы представила педагогам и учащимся нового учителя физической культуры тюменца Василия Фатеева», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что из Тюменской области для работы в школах Краснодона и Краснодонского района уедут трое учителей. Волонтерами отправятся преподаватель русского языка и два преподавателя физической культуры.