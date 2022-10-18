Главная переправа ЯНАО работает в ограниченном режиме из-за непогоды

В ЯНАО ограничили движение на переправе Салехард-Лабытнанги

Переправа работает в ограниченном режиме из-за плохо погоды Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в ограниченном режиме из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Переправа между городами Салехард и Лабытнанги работает в ограниченном режиме в связи с погодными условиями. Рекомендуем жителям, планирующим воспользоваться услугами паромной переправы, в том числе для проезда на ж/д вокзал в г. Лабытнанги и в аэропорт в г. Салехард, учесть данную информацию и планировать поездки заблаговременно», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для получения оперативной информации можно позвонить по следующим номерам: 8 (34922) 7-17-04 и +7 (912) 420 — 40 — 46. Также за работой паромной переправы можно наблюдать в режиме онлайн.

Ранее переправу закрывали почти месяц назад. Тогда работу приостановили из-за сильного ветра. Это единственная паромная переправа, которая связывает два берега Оби.