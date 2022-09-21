21 сентября 2022
20 сентября 2022

Главную паромную переправу ЯНАО закрыли из-за ветра

Паромную переправу Салехард- Лабытнанги закрыли из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Корабли и баржи. Салехард , причал, паром, ямал, затонувшее судно
Переправу Салехард -Лабытнанги закрыли из-за ветра. Фото:

Паромную переправу Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) закрыли из-за ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в Telegram. За восстановлением функционирования можно наблюдать в онлайн-режиме.

Ранее переправу закрывали в начале сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако, к вечеру переправа вновь заработала.

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Паромную переправу Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) закрыли из-за ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». «Паромная переправа временно приостановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в Telegram. За восстановлением функционирования можно наблюдать в онлайн-режиме. Ранее переправу закрывали в начале сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако, к вечеру переправа вновь заработала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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