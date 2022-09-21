Главную паромную переправу ЯНАО закрыли из-за ветра

Паромную переправу Салехард- Лабытнанги закрыли из-за ветра

Переправу Салехард -Лабытнанги закрыли из-за ветра. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Паромную переправу Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) закрыли из-за ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в Telegram. За восстановлением функционирования можно наблюдать в онлайн-режиме.

Ранее переправу закрывали в начале сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако, к вечеру переправа вновь заработала.