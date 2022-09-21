Главную паромную переправу ЯНАО закрыли из-за ветра

Переправу Салехард -Лабытнанги закрыли из-за ветра.
Паромную переправу Салехард-Лабытнанги (ЯНАО) закрыли из-за ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
«Паромная переправа временно приостановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в Telegram. За восстановлением функционирования можно наблюдать в онлайн-режиме.
Ранее переправу закрывали в начале сентября в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако, к вечеру переправа вновь заработала.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»