Куйвашеву устроили финальное испытание перед выборами

Кульминация кампании: Россель выдал тайну, Якушев ехал за 1000 км, Алтушкин вышел в свет

31 августа 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев впервые показал широкой общественности, с чем идет на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева, у которого осталось 12 дней до выборов, наступила кульминация кампании. Кандидат-единоросс собрал в Екатеринбурге несколько тысяч избирателей со всей области, чтобы впервые объявить им о своих планах на новый срок. И предвыборное шоу-собрание, засвидетельствовал которое корреспондент URA.RU, во многом должно определить финальный результат Куйвашева. За полторы недели до дня голосования сторонники Куйвашева организовали в «Екатеринбург-Экспо» главное агитационное мероприятие всей кампании — общественный форум поддержки. Такой же проходил в 2017 году, когда губернатор избирался в прошлый раз. Тогда выразить одобрение собрались несколько тысяч почитателей Куйвашева со всего региона, а сам кандидат представил им свою программу — «Пятилетку развития». Для Евгения Куйвашева это выступление стало самым многолюдным с начала кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нынешний форум, согласно задумке организаторов, должен был превзойти предыдущий по масштабу и красочности. Из всех городов области удалось пригласить больше пяти тысяч волонтеров, бюджетников, активистов, бизнесменов и студентов. А областной истеблишмент прибыл к Куйвашеву практически в полном составе: члены правительства, депутаты Госдумы, крупнейшие бизнесмены, духовенство и деятели культуры. Особое внимание приковали к себе два статусных и неожиданных гостя. Удивление собравшихся вызвал приезд полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева: еще в обед он находился в 1000 километрах от Екатеринбурга, в Ханты-Мансийске, а уже к вечеру прибыл к Куйвашеву. Не меньше изумил публику и визит главы РМК Игоря Алтушкина — в последнее время он крайне редко выходит в свет, а из крупнейших уральских промышленников был вовсе единственным. Символично, что именно Алтушкин и Якушев заняли соседние с Куйвашевым кресла в первом ряду партера. Статья по теме Куйвашев раскрыл уральцам, какой будет их жизнь следующие 5 лет Поразил собравшихся и выбор ведущего. Главным голосом вечера неожиданно для всех стал депутат заксобрания, известный раллийный гонщик Сергей Карякин (позднее зрители признают, что со своей ролью он справился блестяще). Приглашая кандидата на сцену, спортсмен назвал Куйвашева «своим наставником» и «просто хорошим человеком». «Я живу на Урале всю свою жизнь и десять лет работаю губернатором Свердловской области. И я давно понял, в чем ее главное богатство. Это не уникальные полезные ископаемые, не металлы, не заводы и даже не природа. Главное на Урале — это люди, и именно о людях я хочу рассказать в своей программе», — начал Куйвашев. Далее губернатор представил публике главные тезисы, с которыми идет на голосование. Для подавляющего большинства присутствующих это была первая презентация — широкой общественности свою программу Куйвашев еще не пересказывал. Кандидат поведал о проекте «Кампус», который должен превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, о планах поддержки предприятий и их работников, о перспективах сельского хозяйства, о развитии медицины, а также о помощи молодым семьям и пенсионерам. Одним из главных агитаторов Куйвашева стал экс-губернатор Эдуард Россель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Если честно, я нигде не работал дольше, чем в должности губернатора Свердловской области, — сорвал Куйвашев очередную порцию аплодисментов. — И через 12 дней состоится очень важное событие. Я пойму, не зря ли прошли десять дней моей жизни и моей работы. Надеюсь, что оправдал и заслужил ваше доверие. Я очень люблю Урал и людей, которые здесь живут». Следом возможность поддержать кандидата со сцены получили его сторонники. Сохраняя традицию 2017 года, слово взял первый свердловский губернатор Эдуард Россель, которого ведущий представил как «настоящую легенду Урала». Ныне действующего сенатора (в сентябре Россель покинет Совет Федерации) зал встретил овациями настолько продолжительными, что они, казалось, переплюнули губернаторские. В своей речи Россель первым делом дал понять, что никогда не испытывал ревности из-за губернаторства Куйвашева. «Когда он стал губернатором, у меня душа успокоилась. Я очень беспокоился за то, чтобы пришел человек и продолжал то, что мы делали в самые тяжелые годы. И все десять лет Евгений Владимирович только прибавлял обороты. Он настоящий, заслуженный губернатор Свердловской области!» — одарил титулом своего преемника Россель. Рассуждая со сцены о проделанных Куйвашевым делах, сенатор невольно выдал тайный замысел своего визави. Россель напомнил, что в ближайшее время будет замкнут ЕКАД, и признался, что команда губернатора хочет пойти еще дальше. «Обсуждая этот вопрос, мы вышли на интересную вещь. Я расскажу об этом. Евгений Владимирович сказал: „Я хочу сделать [еще одну кольцевую дорогу] через 30 километров [от ЕКАДа]. И взять в это кольцо города, которые попадают в сферу влияния этой дороги“. Я думаю, лет 15 потребуется, чтобы это сделать», — раскрыл Россель. Зал пестрел самыми разными плакатами — не только в поддержку Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И то ли шутя, то ли всерьез намекнул залу, что второе кольцо вокруг Екатеринбурга могут достроить еще при Куйвашеве. «Вот Евгений Владимирович будет губернатором в третий раз… Хотя я думаю, что и четвертый еще…» — остановился Россель с улыбкой. Сам Куйвашев вместе с залом добродушно засмеялся и зааплодировал. «Что касается меня, я его не отпускаю», — поспешил уточнить сенатор. Кульминация речи экс-губернатора наступила, когда он внезапно заговорил о президенте РФ Владимире Путине. Россель призвал собравшихся понять, в каком непростом положении оказался глава государства — из-за спецоперации на Украине и западных санкций. И поставил вопрос ребром: «Ситуация очень серьезная. И нам надо высоким процентом голосования поддержать нашего президента. Потому что речь идет о том, как мы поддерживаем Евгения Владимировича, так мы поддерживаем и президента!» Впервые с «Иннопрома» зал «Екатеринбург-Экспо» был набит до отказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На этих словах зал в очередной раз взорвался овациями, а в воздух поднялись российские триколоры и плакаты «Женя, давай!» и «Урал, победа, Куйвашев». Подхватили настроение Росселя и следующие спикеры. Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева благодарила губернатора за поддержку сферы образования, а мэр Волчанска Александр Вервейн заставил зал хором прокричать: «Поддержим!» Финалом масштабного шоу-форума, как и планировали организаторы, стал почти часовой концерт екатеринбургской группы «Чайф». Перед исполнением одного из главных хитов, песни «Никто не услышит», фронтмен Владимир Шахрин призвал публику подпевать. Слушатели с удовольствием исполнили просьбу, заставив артиста в шутку изумиться: «Слушайте, Евгений Владимирович, с такой поддержкой можно [на выборы] идти». Неожиданно Евгения Куйвашева пригласили на танец. Отказать девушке он не смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А в середине концерта случилось неожиданное. Под лиричную песню «Не со мной» губернатора пригласила на медленный танец журналистка из Сухого Лога Олеся Салтанова. Куйвашев принял приглашение и несколько минут кружил девушку под вокал Шахрина. Сразу после заключительной «Не спеши» кандидат вновь поднялся на сцену и главными строчками песни обозначил настрой на предстоящие выборы. «Не спеши ты нас хоронить. А у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала. Да и просто хотелось пожить. Спасибо за поддержку, ребята!» — практически пропел губернатор и отправился на закрытый фуршет с VIP-гостями. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», за победу в выборах борются еще четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) обещает ввести народовластие, вернуть заботу и уважение уральцев и развивать регион за счет стабильной экономики. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») гарантирует защиту прав рабочих и пропагандирует соответствующие меры поддержки. Александр Каптюг (ЛДПР) собирается поднять зарплаты медикам и учителям, развивать малые города и обеспечить пенсионеров всей необходимой поддержкой. А Александр Демин («Новые люди») предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, вернуть прямые выборы мэров и улучшить условия жизни молодежи. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для свердловского губернатора Евгения Куйвашева, у которого осталось 12 дней до выборов, наступила кульминация кампании. Кандидат-единоросс собрал в Екатеринбурге несколько тысяч избирателей со всей области, чтобы впервые объявить им о своих планах на новый срок. И предвыборное шоу-собрание, засвидетельствовал которое корреспондент URA.RU, во многом должно определить финальный результат Куйвашева. За полторы недели до дня голосования сторонники Куйвашева организовали в «Екатеринбург-Экспо» главное агитационное мероприятие всей кампании — общественный форум поддержки. Такой же проходил в 2017 году, когда губернатор избирался в прошлый раз. Тогда выразить одобрение собрались несколько тысяч почитателей Куйвашева со всего региона, а сам кандидат представил им свою программу — «Пятилетку развития». Нынешний форум, согласно задумке организаторов, должен был превзойти предыдущий по масштабу и красочности. Из всех городов области удалось пригласить больше пяти тысяч волонтеров, бюджетников, активистов, бизнесменов и студентов. А областной истеблишмент прибыл к Куйвашеву практически в полном составе: члены правительства, депутаты Госдумы, крупнейшие бизнесмены, духовенство и деятели культуры. Особое внимание приковали к себе два статусных и неожиданных гостя. Удивление собравшихся вызвал приезд полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева: еще в обед он находился в 1000 километрах от Екатеринбурга, в Ханты-Мансийске, а уже к вечеру прибыл к Куйвашеву. Не меньше изумил публику и визит главы РМК Игоря Алтушкина — в последнее время он крайне редко выходит в свет, а из крупнейших уральских промышленников был вовсе единственным. Символично, что именно Алтушкин и Якушев заняли соседние с Куйвашевым кресла в первом ряду партера. Поразил собравшихся и выбор ведущего. Главным голосом вечера неожиданно для всех стал депутат заксобрания, известный раллийный гонщик Сергей Карякин (позднее зрители признают, что со своей ролью он справился блестяще). Приглашая кандидата на сцену, спортсмен назвал Куйвашева «своим наставником» и «просто хорошим человеком». «Я живу на Урале всю свою жизнь и десять лет работаю губернатором Свердловской области. И я давно понял, в чем ее главное богатство. Это не уникальные полезные ископаемые, не металлы, не заводы и даже не природа. Главное на Урале — это люди, и именно о людях я хочу рассказать в своей программе», — начал Куйвашев. Далее губернатор представил публике главные тезисы, с которыми идет на голосование. Для подавляющего большинства присутствующих это была первая презентация — широкой общественности свою программу Куйвашев еще не пересказывал. Кандидат поведал о проекте «Кампус», который должен превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, о планах поддержки предприятий и их работников, о перспективах сельского хозяйства, о развитии медицины, а также о помощи молодым семьям и пенсионерам. «Если честно, я нигде не работал дольше, чем в должности губернатора Свердловской области, — сорвал Куйвашев очередную порцию аплодисментов. — И через 12 дней состоится очень важное событие. Я пойму, не зря ли прошли десять дней моей жизни и моей работы. Надеюсь, что оправдал и заслужил ваше доверие. Я очень люблю Урал и людей, которые здесь живут». Следом возможность поддержать кандидата со сцены получили его сторонники. Сохраняя традицию 2017 года, слово взял первый свердловский губернатор Эдуард Россель, которого ведущий представил как «настоящую легенду Урала». Ныне действующего сенатора (в сентябре Россель покинет Совет Федерации) зал встретил овациями настолько продолжительными, что они, казалось, переплюнули губернаторские. В своей речи Россель первым делом дал понять, что никогда не испытывал ревности из-за губернаторства Куйвашева. «Когда он стал губернатором, у меня душа успокоилась. Я очень беспокоился за то, чтобы пришел человек и продолжал то, что мы делали в самые тяжелые годы. И все десять лет Евгений Владимирович только прибавлял обороты. Он настоящий, заслуженный губернатор Свердловской области!» — одарил титулом своего преемника Россель. Рассуждая со сцены о проделанных Куйвашевым делах, сенатор невольно выдал тайный замысел своего визави. Россель напомнил, что в ближайшее время будет замкнут ЕКАД, и признался, что команда губернатора хочет пойти еще дальше. «Обсуждая этот вопрос, мы вышли на интересную вещь. Я расскажу об этом. Евгений Владимирович сказал: „Я хочу сделать [еще одну кольцевую дорогу] через 30 километров [от ЕКАДа]. И взять в это кольцо города, которые попадают в сферу влияния этой дороги“. Я думаю, лет 15 потребуется, чтобы это сделать», — раскрыл Россель. И то ли шутя, то ли всерьез намекнул залу, что второе кольцо вокруг Екатеринбурга могут достроить еще при Куйвашеве. «Вот Евгений Владимирович будет губернатором в третий раз… Хотя я думаю, что и четвертый еще…» — остановился Россель с улыбкой. Сам Куйвашев вместе с залом добродушно засмеялся и зааплодировал. «Что касается меня, я его не отпускаю», — поспешил уточнить сенатор. Кульминация речи экс-губернатора наступила, когда он внезапно заговорил о президенте РФ Владимире Путине. Россель призвал собравшихся понять, в каком непростом положении оказался глава государства — из-за спецоперации на Украине и западных санкций. И поставил вопрос ребром: «Ситуация очень серьезная. И нам надо высоким процентом голосования поддержать нашего президента. Потому что речь идет о том, как мы поддерживаем Евгения Владимировича, так мы поддерживаем и президента!» На этих словах зал в очередной раз взорвался овациями, а в воздух поднялись российские триколоры и плакаты «Женя, давай!» и «Урал, победа, Куйвашев». Подхватили настроение Росселя и следующие спикеры. Вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева благодарила губернатора за поддержку сферы образования, а мэр Волчанска Александр Вервейн заставил зал хором прокричать: «Поддержим!» Финалом масштабного шоу-форума, как и планировали организаторы, стал почти часовой концерт екатеринбургской группы «Чайф». Перед исполнением одного из главных хитов, песни «Никто не услышит», фронтмен Владимир Шахрин призвал публику подпевать. Слушатели с удовольствием исполнили просьбу, заставив артиста в шутку изумиться: «Слушайте, Евгений Владимирович, с такой поддержкой можно [на выборы] идти». А в середине концерта случилось неожиданное. Под лиричную песню «Не со мной» губернатора пригласила на медленный танец журналистка из Сухого Лога Олеся Салтанова. Куйвашев принял приглашение и несколько минут кружил девушку под вокал Шахрина. Сразу после заключительной «Не спеши» кандидат вновь поднялся на сцену и главными строчками песни обозначил настрой на предстоящие выборы. «Не спеши ты нас хоронить. А у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала. Да и просто хотелось пожить. Спасибо за поддержку, ребята!» — практически пропел губернатор и отправился на закрытый фуршет с VIP-гостями. Вместе с Куйвашевым, выдвинутым «Единой Россией», за победу в выборах борются еще четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) обещает ввести народовластие, вернуть заботу и уважение уральцев и развивать регион за счет стабильной экономики. Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») гарантирует защиту прав рабочих и пропагандирует соответствующие меры поддержки. Александр Каптюг (ЛДПР) собирается поднять зарплаты медикам и учителям, развивать малые города и обеспечить пенсионеров всей необходимой поддержкой. А Александр Демин («Новые люди») предлагает лечить свердловчан в частных клиниках за счет бюджета, вернуть прямые выборы мэров и улучшить условия жизни молодежи.