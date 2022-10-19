Клинцевич объяснил, что будет с мобилизацией после введения военного положения в 4 регионах

Клинцевич: военное положение не грозит новой волной мобилизации

19 октября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

300 тысяч мобилизованных достаточно для ведения спецоперации, заявил Франц Клинцевич Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объявление военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, не означает, что будет проведена еще одна волна мобилизации. Также не будет мобилизации в самих четырех регионах. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Не будет мобилизации в этих четырех регионах. Там война идет. Людей надо вывозить. Те добровольцы, которые захотят, конечно, будут приняты и будут готовиться. У нас в стране уже идет частичная мобилизация. Если план выполнен в части субъектов, то он выполнен. Если в каких-то регионах он не выполнен, то мобилизация в них продолжится. Пока что никакой новой волны мобилизации в России не будет. Это сказал президент», — пояснил Франц Клинцевич. Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» подчеркнул, что планируемого количества мобилизованных достаточно для спецоперации. «При правильной подготовке 300 тысяч человек — это шесть общевойсковых армий. При той огневой мощи, которой располагает Россия, этого вполне достаточно, чтобы спокойно и дальше проводить СВО», — отметил собеседник URA.RU. Он объяснил, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение. «Это связано с перемещением граждан, работой госорганов и учреждений, с комендантским часом, с особым положением военнослужащих, которые будут контролировать ситуацию. Потому что будут серьезные обстрелы и боестолкновения», — заключил Клинцевич. Ранее российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах страны. Он объявил, что будут созданы штабы территориальной обороны.

Объявление военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, не означает, что будет проведена еще одна волна мобилизации. Также не будет мобилизации в самих четырех регионах. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «Не будет мобилизации в этих четырех регионах. Там война идет. Людей надо вывозить. Те добровольцы, которые захотят, конечно, будут приняты и будут готовиться. У нас в стране уже идет частичная мобилизация. Если план выполнен в части субъектов, то он выполнен. Если в каких-то регионах он не выполнен, то мобилизация в них продолжится. Пока что никакой новой волны мобилизации в России не будет. Это сказал президент», — пояснил Франц Клинцевич. Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» подчеркнул, что планируемого количества мобилизованных достаточно для спецоперации. «При правильной подготовке 300 тысяч человек — это шесть общевойсковых армий. При той огневой мощи, которой располагает Россия, этого вполне достаточно, чтобы спокойно и дальше проводить СВО», — отметил собеседник URA.RU. Он объяснил, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение. «Это связано с перемещением граждан, работой госорганов и учреждений, с комендантским часом, с особым положением военнослужащих, которые будут контролировать ситуацию. Потому что будут серьезные обстрелы и боестолкновения», — заключил Клинцевич. Ранее российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах страны. Он объявил, что будут созданы штабы территориальной обороны.