Курганского экс-замгубернатора Пугина ждет новый суд

19 октября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Дело бывшего замгубернатора Пугина вернули в Курганский областной суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Седьмой кассационный суд Челябинска отменил апелляционный приговор бывшему замгубернатора Курганской области Сергею Пугину и отослал дело на новое рассмотрение в Курганской областной суд. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-замгубернатора Олеся Бортникова. «19 октября в Седьмом кассационном суде отменили апелляционный приговор Сергею Пугину из-за обнаруженных серьезных процессуальных нарушений», — сообщила корреспонденту адвокат. Дело Пугина, а также проходивших с ним по одному процессу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеславу Рознина, направили на пересмотр в прежнюю инстанцию в ином составе суда. Приговор Пугину, Осокину и Рознину был вынесен в Курганском областном суде после рассмотрения апелляции 13 апреля. Бывших чиновников признали виновными в превышении служебных полномочий при оплате соцобъектов по госконтракту. Пугину вынесли наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа 1,968 млн рублей. Осокина приговорили к 2 годам лишения свободы, Рознина отправили на 1,5 года в колонию-поселение. Ранее URA.RU сообщало, что Пугина этапировали в колонию Нижнего Тагила. Защита бывшего замгубренатора заявила о намерении обжаловать приговор.

Седьмой кассационный суд Челябинска отменил апелляционный приговор бывшему замгубернатора Курганской области Сергею Пугину и отослал дело на новое рассмотрение в Курганской областной суд. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-замгубернатора Олеся Бортникова. «19 октября в Седьмом кассационном суде отменили апелляционный приговор Сергею Пугину из-за обнаруженных серьезных процессуальных нарушений», — сообщила корреспонденту адвокат. Дело Пугина, а также проходивших с ним по одному процессу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеславу Рознина, направили на пересмотр в прежнюю инстанцию в ином составе суда. Приговор Пугину, Осокину и Рознину был вынесен в Курганском областном суде после рассмотрения апелляции 13 апреля. Бывших чиновников признали виновными в превышении служебных полномочий при оплате соцобъектов по госконтракту. Пугину вынесли наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа 1,968 млн рублей. Осокина приговорили к 2 годам лишения свободы, Рознина отправили на 1,5 года в колонию-поселение. Ранее URA.RU сообщало, что Пугина этапировали в колонию Нижнего Тагила. Защита бывшего замгубренатора заявила о намерении обжаловать приговор.