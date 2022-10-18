Курганского экс-замгубернатора Пугина ждет новый суд

Седьмой кассационный суд Челябинска отменил апелляционный приговор бывшему замгубернатора Курганской области Сергею Пугину и отослал дело на новое рассмотрение в Курганской областной суд. Об этом URA.RU рассказала адвокат экс-замгубернатора Олеся Бортникова.
«19 октября в Седьмом кассационном суде отменили апелляционный приговор Сергею Пугину из-за обнаруженных серьезных процессуальных нарушений», — сообщила корреспонденту адвокат. Дело Пугина, а также проходивших с ним по одному процессу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеславу Рознина, направили на пересмотр в прежнюю инстанцию в ином составе суда.
Приговор Пугину, Осокину и Рознину был вынесен в Курганском областном суде после рассмотрения апелляции 13 апреля. Бывших чиновников признали виновными в превышении служебных полномочий при оплате соцобъектов по госконтракту. Пугину вынесли наказание в виде 7 лет лишения свободы и штрафа 1,968 млн рублей. Осокина приговорили к 2 годам лишения свободы, Рознина отправили на 1,5 года в колонию-поселение.
Ранее URA.RU сообщало, что Пугина этапировали в колонию Нижнего Тагила. Защита бывшего замгубренатора заявила о намерении обжаловать приговор.
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