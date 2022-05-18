Курганского экс-замгубернатора отправили в свердловскую колонию

18 мая 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Экс-замгубернатор Сергей Пугин отбывает наказание в Нижнем Тагиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина перевели в колонию, расположенную в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к силовым структурам. «Пугина отправили отбывать наказание в колонию в Нижнем Тагиле. Там обычно содержат бывших представителей силовых структур и чиновников», — рассказал источник. Адвокат Пугина Олеся Бортникова подтвердила URA.RU, что на прошлой неделе Пугина отправили отбывать наказание в ИК-13. «Нами готовится кассационная жалоба. Планируем подать ее в ближайшее время. Мы обязательно будем обжаловать данный приговор», — добавила Бортникова. В пресс-службе областного УФСИН URA.RU пояснили, что информацию о местонахождении осужденных предоставляют только родственникам в течение десяти дней после прибытия в колонию. Другая информация не разглашается. Экс-замгубернатора в ноябре 2021 года признали виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве социальных объектов в Шадринском районе, а также во взятке от подрядчика, но 13 апреля ему переквалифицировали обвинение со злоупотребления полномочиями на превышение полномочий. Тогда же ему смягчили приговор — снизив с восьми до семи лет колонии общего режима. Пугин просил его оправдать, так как, по его мнению, то, в чем его обвиняют, — «чересчур даже для умалишенного».

Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина перевели в колонию, расположенную в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к силовым структурам. «Пугина отправили отбывать наказание в колонию в Нижнем Тагиле. Там обычно содержат бывших представителей силовых структур и чиновников», — рассказал источник. Адвокат Пугина Олеся Бортникова подтвердила URA.RU, что на прошлой неделе Пугина отправили отбывать наказание в ИК-13. «Нами готовится кассационная жалоба. Планируем подать ее в ближайшее время. Мы обязательно будем обжаловать данный приговор», — добавила Бортникова. В пресс-службе областного УФСИН URA.RU пояснили, что информацию о местонахождении осужденных предоставляют только родственникам в течение десяти дней после прибытия в колонию. Другая информация не разглашается. Экс-замгубернатора в ноябре 2021 года признали виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве социальных объектов в Шадринском районе, а также во взятке от подрядчика, но 13 апреля ему переквалифицировали обвинение со злоупотребления полномочиями на превышение полномочий. Тогда же ему смягчили приговор — снизив с восьми до семи лет колонии общего режима. Пугин просил его оправдать, так как, по его мнению, то, в чем его обвиняют, — «чересчур даже для умалишенного».