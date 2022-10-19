Махонин поделился впечатлениями от сложного разговора с мобилизованными

О поездке глава региона не жалеет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал свои поездки в учебные центры в Елань и Тюмень 15 октября. Во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» он заявил, что разговор был непростым. Но, даже если бы ему заранее сказали, что так произойдет, он все равно поехал бы.

«Я нисколько не жалею. Считаю, что мы правильно сделали, что поехали в воинские части, поговорили с людьми. Даже если бы я знал заранее, как пройдет поездка, я бы все равно поехал говорить с пермяками», — отметил Дмитрий Махонин.

По его словам, настроения в учебных частях разные. В том числе, свое влияние оказывают соцсети и провокации. И со своей стороны власти будут устанавливать людей, которые за этим стоят. В том числе, используя дополнительные полномочия губернаторам, которые пообещал президент Владимир Путин.

Дмитрий Махонин посещал учебные части в Елани и Тюмени 15 октября. В соцсетях распространяется видео общения — разговор был жестким. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные пермяки получат разовую выплату в 100 тысяч рублей, а также по 15 тысяч на каждого ребенка до 23 лет. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября.